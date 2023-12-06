Sah! iPhone SE Resmi Jadi Barang Antik

JAKARTA - iPhone SE resmi masuk dalam daftar barang antik alias vintage dan obsolete lantaran tidak lagi dijual. Selain itu perangkat tersebut tidak lagi mengalami pembaruan selama lima dan tujuh tahun belakangan ini.

Sekadar informasi, iPhone SE pertama kali diluncurkan Apple pada Maret 2016. Artinya ponsel tersebut sudah tujuh tahun tidak mengalami perkembangan berarti dan tidak lagi dijual.

Bagi Apple produk-produk yang tidak mengalami pembaruan selama lima tahun masuk dalam kategori produk vintage. Sebaliknya bagi produk yang tidak diperbarui selama tujuh tahun belakangan memenuhi kriteria obsolete.

"iPhone SE terakhir kali dijual pada September 2018," sebut MacRumors, Rabu (6/12/2023).

Sebagai pengingat, produk-produk Apple yang masuk dalam kategori Vintage dan Obselete akan mengalami kendala dari sisi purna jual. Apple tidak menyediakan lagi komponen-kompen cadangan yang dibutuhkan untuk perbaikan iPhone SE.

Jadi mau tidak mau pengguna iPhone SE harus mengganti dengan ponsel baru jika terjadi kerusakan. Metode kanibal komponen juga sebenarnya bisa dilakukan jika memungkinkan.