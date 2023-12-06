Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ilmuwan Jawab Alasan Kenapa Pesawat Luar Angkasa Kecepatan Cahaya Tidak Masuk Akal

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |13:30 WIB
Ilmuwan Jawab Alasan Kenapa Pesawat Luar Angkasa Kecepatan Cahaya Tidak Masuk Akal
Ilustrasi pesawat luar angkasa kecepatan cahaya (Foto: Istimewa)
BERKELEY - Pesawat luar angkasa dengan kecepatan cahaya selalu menjadi daya tarik di film-film fiksi ilmiah. Namun ilmuwan menyebut bahwa ide pesawat tersebut tidak masuk akal.

IFL Science, Rabu (6/12/2023) melaporkan bahwa empat ilmuwan dari University of California, Berkeley, Amerika Serikat yakni David G Messerschmitt, Ian Morrison, Thomas J Mozdzen, dan Philip Lubin justru pernah membahas masalah tersebut. 

Dalam laporan berjudul "Timing relationships and resulting communications challenges in relativistic travel" disebutkan bahwa gagasan untuk membuat pesawat luar angkasa dengan kecepatan cahaya saat ini memang belum ada.

Hanya saja dalam dunia fisika, disebutkan laporan tersebut, pesawat luar angkasa dengan kecepatan cahaya ke depannya bisa saja dibuat. Hanya saja masalahnya ada banyak kendala yang akan terjadi jika pesawat luar angkasa dengan kecepatan cahaya dikirim ke luar Bumi.

Dalam gambaran mereka masalah komunikasi membuat pesawat luar angkasa dengan kecepatan cahaya jadi hal yang tidak masuk akal. Pada awalnya komunikasi dua arah antara Bumi dengan pesawat luar angkasa akan bisa berjalan dengan baik.

Hal itu terjadi karena memang kecepatan cahaya masih sangat terbatas jika berada dalam area orbit Bumi. Hanya saja semakin keluar dari Bumi makan komunikasi akan tidak terjadi. Pesawat luar angkasa dengan kecepatan cahaya tidak akan mampu menerima pesan dari Bumi.

"Pesawat luar angkasa itu seperti tidak bersentuhan lagi dengan Bumi," sebut laporan tersebut.

Bahkan kalau pun ingin agar komunikasi tetap terjaga diperlukan sebuah antena khusus. Tepatnya antena yang bisa mendeteksi cahaya yang frekuensiny akan berubah seiring waktu.

