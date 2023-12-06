Telkomsel Perkuat Layanan di NARU 2024, Usung Teknologi Autonomous Networks

BANDUNG - Telkomsel memproyeksikan momen Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (NARU) akan mengalami lonjakan trafik broadband hingga sebesar 13 persen, dibandingkan dengan hari biasa, atau 10,8 persen dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

Lonjakan trafik tersebut diperkirakan pada puncaknya akan mencapai 55,2 petabyte, didorong oleh peningkatan akses media sosial sebanyak 15,6 persen, video streaming sebanyak 9,7 persen, layanan komunikasi sebanyak 31,9 persen, online gaming sebanyak 20,6 persen, hingga e-commerce sebanyak 19,1 persen.

"Telkomsel berkomitmen hadir bersiaga mendampingi para pelanggan untuk menyambut Natal dan Tahun Baru melalui kesiapan jaringan broadband terdepan dan terluas, ketersediaan ragam produk dan layanan bernilai tambah," kata Direktur Network Telkomsel, Nugroho, dalam press conference NARU 2023, Rabu (6/12/2023).

"Kami terus berupaya menghubungkan setiap sudut negeri, menghadirkan terobosan di momen NARU kali ini," ucapnya lebih lanjut.

Untuk mengakomodir NARU 2024, Telkomsel telah melakukan optimalisasi jaringan di 427 lokasi khusus, yang terdiri dari 27 area residensial, 48 area transit transportasi (bandara, pelabuhan, stasiun), 321 area spesial (mal, alun-alun, pusat keramaian), 29 area di rute mudik (jalur mudik, rest area, SPBU), dan 2 gereja/rumah ibadah.

Optimalisasi tersebut di antaranya dilakukan dengan melakukan peningkatan kapasitas 21 unit BTS 4G/LTE, penambahan 53 unit BTS 4G/LTE baru, dan penambahan 55 unit Compact Mobile BTS (COMBAT), sehingga menggenapi lebih 233 ribu BTS yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jangkauan hingga 97 persen wilayah populasi.

Untuk mengakomodasi lonjakan trafik, Telkomsel pun telah meningkatkan kapasitas GGSN (Gateway GPRS Support Node) hingga 13,21 Tbps dan kapasitas IX (Internet Experience) hingga 11,08 Tbps.

Yang menjadi pembeda, pada NARU 2024 Telkomsel mengimplementasikan Autonomous Networks.