Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Dikeluhkan Pengguna, WhatsApp Kembangkan Fitur Forward ke Channel

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |14:25 WIB
Dikeluhkan Pengguna, WhatsApp Kembangkan Fitur Forward ke Channel
WhatsApp Channels (Foto: Saliki Dwi Saputra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - WhatsApp terus menambah fitur baru untuk mempromosikan fitur Channel. Terbaru mereka menghadirkan fitur forward atau meneruskan pesan ke Channel. 

Sebagai pengingat, WhatsApp Channel merupakan sebuah ruang chat satu arah yang fungsinya digunakan sebagai penyebaran informasi dari seseorang, komunitas, atau organisasi. Namun saat ini fitur Channel masih terbatas.

Tapi pengguna masih mengeluhkan fitur Channel. Pasalnya ada beberapa fitur di WhatsApp yang tidak dapat dipakai pada Channel, beberapa di antaranya adalah fitur meneruskan pesan, membuat jajak pendapat, dan pengeditan pesan.

Akan tetapi berdasarkan WABetaInfo, pada WhatsApp beta untuk Android v2.23.26.2., terdapat fitur meneruskan pesan termasuk teks, gambar, video, GIF, pesan audio, hingga stiker dari ruang pesan pribadi pengguna ke Channelnya.

Pengguna yang hendak meneruskan pesan akan mendapatkan notifikasi bahwa pesan akan dapat dilihat oleh seluruh pengikut Channel. Hal tersebut dapat meminimalisir kesalahan kirim pesan ke Channel.

WhatsApp juga memberikan kemampuan pada pengguna untuk memperbaiki dan mengedit pesan di jendela obrolan lain sebelum meneruskannya ke massa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/16/3186453/whatsapp-7fRc_large.jpg
Berikut Cara Setting Penyimpanan WhatsApp Agar Memori HP Tak Penuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/16/3176485/whatsapp-M7cU_large.jpg
Cara Aman Kirim Foto Sekali Lihat di WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/16/3172340/whatsapp-3AlC_large.jpg
Cara Melihat Pesan WhatsApp yang Sudah Dihapus Pengirim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/57/3164397/whatsapp-SyNB_large.jpg
Apa Fungsi Scheduled Call di Fitur Baru WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/57/3149951/whatsapp-sePV_large.jpg
Dinilai Berisiko Tinggi, DPR AS Larang WhatsApp dari Semua Perangkatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/57/3145339/status_whatsapp_kini_bisa_dibagikan_pengguna_lain-7Bo0_large.jpg
WhatsApp Kembangkan Fitur Baru, Kini Status Bisa Dibagikan Pengguna Lain
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement