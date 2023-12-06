Dikeluhkan Pengguna, WhatsApp Kembangkan Fitur Forward ke Channel

JAKARTA - WhatsApp terus menambah fitur baru untuk mempromosikan fitur Channel. Terbaru mereka menghadirkan fitur forward atau meneruskan pesan ke Channel.

Sebagai pengingat, WhatsApp Channel merupakan sebuah ruang chat satu arah yang fungsinya digunakan sebagai penyebaran informasi dari seseorang, komunitas, atau organisasi. Namun saat ini fitur Channel masih terbatas.

Tapi pengguna masih mengeluhkan fitur Channel. Pasalnya ada beberapa fitur di WhatsApp yang tidak dapat dipakai pada Channel, beberapa di antaranya adalah fitur meneruskan pesan, membuat jajak pendapat, dan pengeditan pesan.

Akan tetapi berdasarkan WABetaInfo, pada WhatsApp beta untuk Android v2.23.26.2., terdapat fitur meneruskan pesan termasuk teks, gambar, video, GIF, pesan audio, hingga stiker dari ruang pesan pribadi pengguna ke Channelnya.

Pengguna yang hendak meneruskan pesan akan mendapatkan notifikasi bahwa pesan akan dapat dilihat oleh seluruh pengikut Channel. Hal tersebut dapat meminimalisir kesalahan kirim pesan ke Channel.

WhatsApp juga memberikan kemampuan pada pengguna untuk memperbaiki dan mengedit pesan di jendela obrolan lain sebelum meneruskannya ke massa.