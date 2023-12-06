6 Motor yang Sudah Disuntik Mati Tapi Harganya Masih Mahal Hingga Sekarang

JAKARTA- Inilah daftar kendaraan roda dua yang sudah disuntik mati tapi harganya masih mahal hingga sekarang ini dan umumnya didominasi oleh motor klasik. Sebab belakangan ini motor klasik naik daun di mata para pecinta otomotif Tanah Air. Lantas mengapa bisa demikian?

Hal itu dikarenakan bahwa unit motor klasik memiliki nilai sejarah dan tidak banyak orang memilikinya alias langka. Meski tidak semua motor klasik itu mahal, namun beberapa unit berikut ini dipatok dengan harga yang cukup fantastis.

Lantas apa saja deretan motor yang sudah disuntik mati tapi harganya masih mahal hingga saat ini? Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Rabu (6/12/2023).

1. Honda Win 100 Tahun 1984

Motor pertama yang memiliki harga mahal meski sudah disuntuk mati yaitu Honda Win 100. Motor ikonik dalam sinetron, Si Doel Anak Sekolahan ini, memilki desain unik seperti kendaraan sport namun bermesin motor bebek.

Pada era peluncurannya di tahun 1984, Honda Win sangat laris dan populer di pasar otomotif Tanah Air. Maka dari itu tidak heran bila sampai saat ini harga motor tersebut masih terlampau tinggi, mulai dari Rp18 juta dengan kondisi full restorasi.

2. Yamaha RX-King

Motor kedua yang sudah disuntik mati namun harga sekennya masih terlampau mahal yaitu Yamaha RX-King. Unit roda dua yang populer dengan sebutan ‘Motor Jambret’ ini memang sangat populer mulai dari era pembuatannya tahun 1983 sampai 2023.

Hal itu dikarenakan bahwa Yamaha RX-King menggendong mesin 2 stroke berkubikasi 132cc 5 speed CDI yang mampu berlari sangat liar di jalanan. Maka dari itu tidak heran bila motor satu ini masih banyak orang menyukainya.

Jika kamu tertarik maka siapkan budget lebih untuk motor ini mulai dari Rp20 juta hingga Rp150 juta tergantung kondisi dan kelengkapan surat serta onderdil original bawaan pabrik.

3. Kawasaki Ninja 150 R Super Kips ( 2 Tak)

Motor bekas ketiga yang disuntik mati namun ternyata memiliki harga yang mahal yaitu Kawasaki Ninja 150 R. Mengapa demikian? Sebab motor satu ini dibekali dengan mesin yang cukup liar di kelasnya dengan kubiasi mesin 2-Tak, Crankcase, Reed Valve, Super Kips, HSAS yang berkapasitas 150cc.

Maka dari itu wajar jika sampai saat ini moge 2 tak satu ini banyak dicari oleh anak muda pecinta otomotif karena mesinnya yang bertenaga. Di pasar otomotif Kawasaki Ninja 150 R Super Kips dibanderol mulai dari Rp21 jutaan sesuai kondisi motor dan kelengkapan surat.