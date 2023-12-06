Segini Pajak Mobil Innova Zenix Tidak Main-main

JAKARTA- Ternyata segini pajak mobil Innova Zenix yang wajib diketahui khususnya bagi yang sedang membutuhkan referensi kendaraan roda empat.

Mobil Kijang Innova Zenix ternyata masih mencuri perhatian di antara calon peminat kendaraan roda empat. Kendaraan yang satu ini meluncur perdana pada akhir tahun 2022 lalu.

Innova Zenix diketahui sebagai generasi ketujuh dari seri Kijang yang memiliki keunggulan berupa kabin yang lebih lega. Tidak ketinggalan juga mengusung konsep ramah lingkungan.

Konsep tersebut diwujudkan dalam bentuk Kijang Innova Zenix yang tersedia dalam mesin hybrid dan bensin. Zenix G dan V ini memiliki 2 jenis mesin yang tersedia, hybrid dan bensin.

Innova Zenix juga sekaligus mencetak sejarah sebagai mobil hybrid pertama yang diproduksi langsung di Indonesia. Mobil ini dijual dengan menawarkan 3 varian yakni G, V, dan Q.

Khusus varian Q lebih spesial karena menjadi seri paling tinggi dan hanya khusus tersedia dengan mesin hybrid saja. Salah satu fitur unik yang hanya ada pada varian Q adalah New Power Backdoor with Voice Command.

Namun tentu saja yang menjadi salah satu pertimbangan calon konsumen dalam memilih mobil ialah besaran pajak tahunan. Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dibayarkan usai satu tahun pemakaian.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (6/12/2023), Toyota Kijang Innova Zenix V Gasoline memiliki harga kisaran Rp467 juta (on the road). Untuk pajaknya sendiri berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor maka untuk per tahun 2022 sebesar Rp375 juta.

Kemudian dikali faktor bobot sebesar 1,05 kali plus dikali 2% untuk PKB mobil pertama besarannya Rp7,875 juta. Tentu nilai tersebut belum termasuk penambahan sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebesar Rp143 ribu. Sehingga bila diakumulasikan pemilik Innova Zenix V Gasoline perlu menyiapkan dana setidaknya Rp 8,018 juta.