HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Harga Pajak Mobil Xpander per Tahun? Beginilah Rinciannya

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |15:45 WIB
Ilustrasi untuk pajak mobil Mitsubishi Xpander (Foto: Mistsubishi)
A
A
A

JAKARTA - Mitsubishi Xpander memang masih menjadi mobil yang cukup digemari di kalangan pengguna kendaraan roda empat Indonesia. Sejak momen peluncurannya tahun 2017 sampai saat ini, MPV tersebut berhasil memikat banyak masyarakat dengan modelnya yang sangat sporty dan modern.

Di pasar Indonesia, Mitsubushi Xpander hadir dalam berbagai tipe, diantaranya ada Cross, Ultimate, Exceed, Sport, GLX, New Xpander, dan sebagainya. Bagi kamu yang ingin memiliki unit satu ini maka pertimbangkan juga besaran pajak yang perlu dibayarkan.

Sebab nominal harga pajak ditetapkan dari harga baru dan tipe unit Xpander tersebut yang berbeda pula. Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Rabu (6/12/2023).

Berapa Harga Pajak Mobil Xpander per Tahun

Melansir berbagai sumber segini nominal tarif pajak Xpander mulai tahun awal pembuatannya 2017 – 2022:

1. Pajak Xpander Tipe Cross

  • XPANDER CROSS 1.5L 4X2 AT 2019 Rp 4.137.000
  • XPANDER CROSS 1.5L 4X2 MT 2019 Rp 4.095.000
  • XPANDER CROSS 1.5L PL 2WA 2019 Rp 4.263.000
  • XPANDER CROSS 1.5L 4X2 AT 2020 Rp 4.179.000
  • XPANDER CROSS 1.5L 4X2 MT 2020 Rp 4.137.000
  • XPANDER CROSS 1.5L PL 2WA 2020 Rp 4.305.000
  • XPANDER CROSS 1.5L 4X2 AT 2021 Rp 4.284.000
  • XPANDER CROSS 1.5L 4X2 MT 2021 Rp 4.242.000
  • XPANDER CROSS 1.5L PL 2WA 2021 Rp 4.410.000
  • XPANDER CROSS 1.5L 4X2 AT 2022 Rp 4.515.000
  • XPANDER CROSS 1.5L 4X2 MT 2022 Rp 4.473.000
  • XPANDER CROSS 1.5L PL 2WA 2022 Rp 4.641.000
  • XPANDER CROSS 15L 4X2 MT 2023 Rp 4.578.000
  • XPANDER CROSS 15LPL 2WA 2023 Rp 4.767.000

2. Pajak Xpander Tipe Ultimate 

  • XPANDER 1.5L ULTIMATE 4X2 AT 2017 Rp 3.213.000
  • XPANDER 1.5L ULTIMATE 4X2 AT 2018 Rp 3.885.000
  • XPANDER 1.5L ULTIMATE-K 4X2 AT 2018 Rp 3.885.000
  • XPANDER 1.5L ULTIMATE 4X2 AT 2019 Rp 4.074.000
  • XPANDER 1.5L ULTIMATE-K 4X2 AT 2019 Rp 4.074.000
  • XPANDER 1.5L ULTIMATE-L 4X2 AT 2019 Rp 4.074.000
  • XPANDER 1.5L ULTIMATE-L 4X2 AT 2020 Rp 4.158.000
  • XPANDER 1.5L ULTIMATE-L 4X2 AT 2021 Rp 4.179.000
  • XPANDER 1.5L ULTIMATE-L 4X2 AT 2022 Rp 4.410.000
  • XPANDER 1.5L ULTIMATE 4X2 AT 2023 Rp 4.515.000

3. Pajak Xpander Tipe Exceed 

  • XPANDER 1.5L EXCEED 4X2 AT 2017 Rp 2.877.000
  • XPANDER 1.5L EXCEED 4X2 MT 2017 Rp 2.709.000
  • XPANDER 1.5L EXCEED 4X2 AT 2018 Rp 3.570.000
  • XPANDER 1.5L EXCEED 4X2 MT 2018 Rp 3.402.000
  • XPANDER 1.5L EXCEED K 4X2 AT 2018 Rp 3.570.000
  • XPANDER 1.5L EXCEED K 4X2 MT 2018 Rp 3.402.000
  • XPANDER 1.5L EXCEED 4X2 AT 2019 Rp 3.738.000
  • XPANDER 1.5L EXCEED 4X2 MT 2019 Rp 3.570.000
  • XPANDER 1.5L EXCEED K 4X2 AT 2019 Rp 3.738.000
  • XPANDER 1.5L EXCEED K 4X2 MT 2019 Rp 3.570.000
  • XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 AT 2019 Rp 3.738.000
  • XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 MT 2019 Rp 3.570.000
  • XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 AT 2020 Rp 3.780.000
  • XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 MT 2020 Rp 3.570.000
  • XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 AT 2021 Rp 3.822.000
  • XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 MT 2021 Rp 3.654.000
  • XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 AT 2022 Rp 4.053.000
  • XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 MT 2022 Rp 3.843.000
  • XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 AT 2023 Rp 4.158.000
  • XPANDER 15L EXCEED L 4X2 MT 2023 Rp 3.948.000

4. Pajak Xpander Tipe Sport

  • XPANDER 1.5L SPORT 4X2 AT 2017 Rp 3.108.000
  • XPANDER 1.5L SPORT 4X2 AT 2018 Rp 3.759.000
  • XPANDER 1.5L SPORT 4X2 MT 2018 Rp 3.612.000
  • XPANDER 1.5L SPORT K 4X2 A 2018 Rp 3.759.000
  • XPANDER 1.5L SPORT 4X2 AT 2019 Rp 3.927.000
  • XPANDER 1.5L SPORT 4X2 MT 2019 Rp 3.759.000
  • XPANDER 1.5L SPORT K 4X2 A 2019 Rp 3.927.000
  • XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 AT 2019 Rp 3.927.000
  • XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 MT 2019 Rp 3.759.000
  • XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 AT 2020 Rp 3.990.000
  • XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 MT 2020 Rp 3.801.000
  • XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 AT 2021 Rp 4.032.000
  • XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 MT 2021 Rp 3.864.000
  • XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 AT 2022 Rp 4.263.000
  • XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 MT 2022 Rp 4.095.000
  • XPANDER 1.5 L SPORT 4X2 MT 2023 Rp 4.200.000
  • XPANDER 1.5L SPORT L 4X2 AT 2023 Rp 4.368.000

Telusuri berita ototekno lainnya
