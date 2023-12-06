Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ternyata Segini Pajak Tahunan Suzuki Ertiga Hybrid

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |15:33 WIB
Ternyata Segini Pajak Tahunan Suzuki Ertiga Hybrid
Ilustrasi untuk pajak tahunan Suzuki Ertiga Hybrid (Foto: PT SIS)
A
A
A

JAKARTA- Biaya pajak tahunan Suzuki Ertiga Hybrid wajib hukumnya diketahui dengan benar dan tepat, khususnya bagi kamu yang tertarik untuk meminang mobil tersebut. Sebab diketahui nominal pajak yang dikenakan pada unit MPV hybrid tersebut ternyata tidak menyeramkan karena memiliki harga yang terjangkau.

 BACA JUGA:

Tidak ada kenaikan nominal pajak yang berarti antara Ertiga model bensin dengan Ertiga model Hybrid . Oleh karena itu tidak heran bila kemunculan Suzuki Ertiga Hybrid diterima baik oleh masyarakat dan penjualannya cukup laris di pasar otomotif Tanah Air.

Lantas berapakah pajak tahunan yang perlu dibayarkan pada unit MPV hybrid ini? Berikut Okezone telah merangkum dari beberapa sumber, Rabu (6/12/2023) terkait pajak tahunan Suzuki Ertiga Hybrid.

Segini Pajak Tahunan Suzuki Ertiga Hybrid

1. Pajak Tahunan Suzuki Ertiga Hybrid

Diketahui terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan yang dikenakan pada unit Suzuki All New Ertiga Hybrid yaitu senilai Rp3.675.000 per tahun atau berkisar Rp10.068 tiap hari.

Namun di samping itu ternyata pajak tahunan juga ada beberapa rincian biaya yang wajib dibayarkan juga bersamaan dengan Pajak PKB. Berikut rincian pajak tahunan Suzuki Ertiga Hybrid:

  • PKB (Pajak Kendaraan Bermotor): Rp 3.675.000
  • SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan): Rp 143.000
  • Jika dijumlahkan maka besaran nominal pajak tahunan Suzuki All New Ertiga Hybrid yaitu sebesar Rp 3.818.000.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita ototekno lainnya
