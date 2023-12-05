4 Cara Sederhana Hemat Baterai Ponsel Android

JAKARTA - Ponsel Android menawarkan sejumlah kelebihan. Salah satunya adalah kapasitas baterai yang lebih besar dan pengisian daya super cepat.

Namun demikian, seiring penggunaan dan umur perangkat, baterai perangkat elektronik jelas akan menurun. Tapi Anda tidak perlu khawatir, karena kali ini ada empat cara untuk hemat baterai ponsel Android.

1. Aktifkan Baterai Adaptif pada Ponsel

Fitur Android ini memiliki kemampuan mengetahui pola konsumsi pengguna kemudian mengoptimalkan penggunaan baterai. Ponsel akan mengidentifikasi aplikasi apa saja yang paling sering digunakan.

Selain itu fitur ini juga mengurangi aktivitas latar belakang pada aplikasi yang jarang dipakai pengguna. Baterai akan dioptimalisasikan ke aplikasi yang lebih sering dibuka.

Meskipun setiap ponsel memiliki model pengaturan yang berbeda, Anda dapat ikuti langkah umum berikut untuk untuk mengaktifkan fitur Baterai Adaptif:

- Buka aplikasi Pengaturan;

- Masuk ke Pengaturan baterai. Gulir ke bawah dan cari opsi Baterai atau Perawatan baterai & perangkat. Ketuk untuk masuk ke pengaturan baterai;

- Cari opsi Baterai adaptif, atau yang serupa. Bisa jadi ada di bawah sub-menu seperti Pengoptimalan baterai atau Manajemen daya;

- Aktifkan fitur dengan menggeser tombol.

2. Jeda Aplikasi yang Boros

Beberapa aplikasi terkadang membutuhkan daya baterai lebih ketika membukanya dan mengakibatkan baterai jadi cepat terkuras bahkan saat berjalan di latar belakang. Untuk mengetahui aplikasi mana yang menguras daya lebih yaitu dengan menuju ke Pengaturan Baterai dan Penggunaan Baterai.

Pada laman tersebut biasanya memperlihatkan urutan daftar aplikasi yang paling boros baterai. Anda dapat mengetuk salah satu aplikasi kemudian mengaktifkan mode ramah baterai atau membatasi aplikasi pada latar belakang.

Dengan begitu baterai yang terserap akan diminimalisir dan ponsel Anda akan bertahan lebih lama. Namun Anda perlu pertimbangkan bahwa tindakan ini dapat memengaruhi kinerja aplikasi. Pilih aplikasi yang akan tetap nyaman digunakan meskipun dalam mode ramah baterai.