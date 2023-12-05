Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Meta Luncurkan Model AI Terjemahan Baru, Secanggih Apa?

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |18:05 WIB
Meta Luncurkan Model AI Terjemahan Baru, Secanggih Apa?
Mata AI (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Meta belum lama ini telah meluncurkan rangkaian model terjemahan bahasa AI baru yang disebut ‘Seamless Communication’ atau ‘Komunikasi Mulus’. Model AI terjemahan ini sekaligus menjadi bagian dalam mewujudkan model Komunikasi Tanpa Batas yang dikembangkan perusahaan untuk memfasilitasi komunikasi berskala global.

Dilansir dari situs Gizchina, Selasa (5/12/2023), Seamless Communication yang menjadi model AI terjemahan baru ini terdiri dari tiga model utama, yaitu SeamlessExpressive, SeamlessStreaming, dan SeamlessM4T v2.

Ketiga model dirancang untuk melestarikan ekspresi dan seluk-beluk ucapan dalam berbagai bahasa, termasuk menyampaikan terjemahan dalam bentuk ucapan dan teks. 

Lebih jelasnya, berikut Okezone telah merangkum penjelasan dari ketiga model yang menjadi bagian dari model AI terjemahan baru Meta ‘Seamless Communication’ di bawah ini.

SeamlessExpressive

Model ini berfokus untuk menangkap ekspresi, emosi, dan prosodi suara pembicara selama proses penerjemahan ucapan ke ucapan berlangsung. Dengan mempertahankan gaya vokal dan nuansa emosional suara pembicara, SeamlessExpressive memungkinkan komunikasi lintas bahasa yang lebih alami dan autentik. 

SeamlessStreaming

Model lainnya dari rangkaian model AI terjemahan ‘Seamless Communication’ adalah SeamlessStreaming. Tidak seperti sistem terjemahan konvensional yang menunggu pembicara menyelesaikan kalimatnya sebelum menerjemahkan, model ini memungkinkan terjemahan ucapan dan teks hampir real-time hanya berjarak sekitar dua detik saja.

Halaman:
1 2
      
