Meningkatkan Kemampuan Menulis Pegawai melalui Pelatihan

JAKARTA - Pegawai suatu kementerian/lembaga tidak hanya dituntut menjalankan tugas pokok dan fungsinya, tetapi juga harus memiliki kemampuan menulis. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan menulis yaitu dengan mengikuti pelatihan, workshop, maupun webinar.

Dengan mengikuti pelatihan pegawai dapat mengetahui cara menulis yang sesuai pedoman dan juga dibimbing narasumber kompeten. Melalui pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan, dan keberanian menulis para pegawai.

Kepala Biro Komunikasi Teknologi dan Informasi Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM), Budi Mustopo mengatakan pegawai KemenkopUKM akan diupayakan supaya bisa menulis. Salah satu caranya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan penulisan artikel yang bakal rutin diadakan setiap tahun.

“Kita mulai dengan pelatihan artikel ini menjadi suatu yang tidak kalah penting. Tadi yang sudah disampaikan bahwa setiap orang itu punya kapasitas untuk berani menulis,” kata Budi Mustopo.

Dengan memiliki kemampuan menulis, Budi Mustofo berharap pegawai KemenkopUKM dapat berperan sebagai cyber army. Hal itu sebagai upaya membantu mensosialisasikan program-program KemenkopUKM dan sekaligus untuk membendung berita-berita negatif terhadap kementerian.

“Kalau peserta Warkshop yang ada di sini bisa bersuara bersama-sama, maka itu bisa viral, dan bisa menjadi suatu upaya untuk tetap menjaga nilai positif di Kementerian Koperasi dan UKM,” ucapnya.