HOME OTOTEKNO TECHNO

Game GTA Segera Dirilis di Netflix Bulan Ini

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |11:28 WIB
Game GTA Segera Dirilis di Netflix Bulan Ini
Netflix akan segera hadirkan game GTA (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Netflix bergerak cepat untuk menghadirkan trilogi Grand Theft Auto (GTA) di platfom mereka. Trilogi ini mencakup Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City, dan Grand Theft Auto: San Andreas yang segera dirilis bulan Desember ini.

Dalam laman resmi Netflix, Rabu (5/12/2023), penambahan Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition dijadwalkan berlangsung pada 14 Desember 2023. Game ini dapat dimainkan baik di Netflix versi iOS maupun Android. 

Dikatakan bahwa ketiga game yang dihadirkan telah ditingkatkan dengan grafis dan gameplay yang diperbarui. Pengguna Netflix dapat merasakan gameplay open world yang ikonik dari Liberty City, Vice City, dan San Andreas di perangkat seluler mereka.

Untuk memainkan game tersebut, pengguna harus berlangganan Netflix Premium. Trilogi ini akan tersedia di aplikasi seluler Netflix dan ditawarkan secara terpisah kepada pelanggan Netflix di App Store dan Google Play.

Untuk diketahui, perpustakaan game seluler Netflix terus berkembang dalam beberapa bulan terakhir, dan penambahan Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition merupakan peningkatan yang signifikan. Kini Netflix sudah memiliki lebih dari 80 game dari berbagai genre.

Dengan menambahkan Trilogi GTA, Netflix memposisikan dirinya untuk memanfaatkan tren yang sedang berkembang ini. Perusahaan juga berharap Trilogi GTA akan menarik pelanggan baru ke layanan tersebut.

(Saliki Dwi Saputra )

      
Telusuri berita ototekno lainnya
