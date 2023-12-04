Realme C Series Diklaim akan Naik Kelas tapi Tetap Ramah di Kantong

JAKARTA - Realme memastikan akan menaikan kelas ponsel C series mereka. Meski teknologinya ditingkatkan, pabrikan asal China mengklaim tetap ramah di kantong.

Marketing Director realme Indonesia, Michonne Wang, menyebut bahwa terobosan ini sejalan dengan pencapaian 200 juta unit pengiriman yang ditorehkan realme pada tahun 2023. Mereka pun menjanjikan adanya peningkatan signifikan di ponsel entry-level yang terbaru.

"Lini C Series realme akan membawa peningkatan spesifikasi dan fitur unggulan signifikan dibanding generasi pendahulunya dan menerapkan standar baru yang lebih tinggi pada smartphone di kelas harganya," katanya, Senin (4/12/2023).

Diungkapkan Wang, realme C Series terbaru nantinya akan hadir ke pasaran dengan membawa peningkatan signifikan khususnya di sektor kamera dan fotografi dibandingkan dengan generasi pendahulunya.