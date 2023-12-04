Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Xiaomi Beralih ke Sensor Sidik Jari Ultrasonik, Mulai dari Xiaomi 14 Ultra?

Redaksi , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |19:04 WIB
Xiaomi Beralih ke Sensor Sidik Jari Ultrasonik, Mulai dari Xiaomi 14 Ultra?
Xiaomi kembangkan lagi sensor sidik jari ultrasonik (Foto: Istmewa)
A
A
A

JAKARTA - Xiaomi dikabarkan akan segera beralih ke sensor sidik jari ultrasonik untuk perangkat mereka ke depan. Besar kemungkinan, Xiaomi 14 Ultra akan menjadi perangkat Xiaomi pertama yang memulai peralihan teknologi sidik jari ini.

Lebih lanjut, sebuah laporan yang dibagikan tipster ‘Digital Chat Station’, menyebutkan bahwa perusahaan sedang mengerjakan uji pada sensor sidik jari ultrasonik satu titik, dilansir dari situs Gizmochina, Senin (4/12/2023).

Meskipun belum diketahui secara pasti perangkat Xiaomi mana yang sedang dalam pengujian aktif teknologi ini, perangkat Xiaomi 14 Ultra yang dijadwalkan muncul tahun depan menjadi kandidat dengan kemungkinan terbesar yang akan mengadopsi sensor sidik jari ultrasonik ini nantinya.

Pengenalan teknologi sensor sidik jari ultrasonik pada perangkat Xiaomi sendiri sebenarnya sudah dimulai pada tahun 2016. Melalui Xiaomi 5s, pengenalan sidik jari ultrasonik non-pori pada saat itu bahkan muncul sebagai yang pertama di dunia.

Namun, teknologi yang masih dalam tahap awal pengembangan saat itu pun akhirnya menimbulkan polemik. Sejak saat itu, opsi teknologi sidik jari optik di bawah layar terus digunakan Xiaomi pada perangkatnya, termasuk ponsel kelas atas mereka.

Maka dari itu, kabar beralihnya Xiaomi ke sensor sidik jari ultrasonik satu titik ini sekaligus akan menjadi usaha kedua Xiaomi dalam penggunaan sensor sidik jari ultrasonik di perangkatnya. Di mana, sensor sidik jari ultrasonik satu titik ini juga akan berbeda dari ultrasonik luas yang sebelumnya sudah digunakan oleh Vivo. (Chasna Alifia Sya’bana)

(Saliki Dwi Saputra )

      
