OpenAI Segera Daftarkan Trademark untuk GPT-6 dan GPT-7 di China, Kenapa?

SAN FRANCISCO - Usai rumor peluncuran GPT-5 terbaru pada tahun 2024, kini OpenAI kembali mengejutkan masyarakat dengan kabar pengajuan trademark untuk GPT-6 dan GPT-7 di China.

Meski GPT-4 baru saja dirilis pada 14 Maret 2023 lalu, hal ini tidak menghentikan perusahaan asal Amerika Serikat itu untuk terus menciptakan terobosan baru. Meskipun OpenAI tidak menawarkan produk mereka pada China, terutama Hongkong, namun proaktifnya perusahaan dalam mengajukan merek dagang, menegaskan pandangan global terhadap perusahaan sebagai industri AI yang bergerak cepat.

Saat ini aplikasi GPT-6 dan GPT-7 masih dalam tahap peninjauan yang mencerminkan komitmen kuat OpenAI dalam meningkatkan Model Bahasa Besar (Large Language Models/LLM). LLM merupakan model AI dengan kemampuannya untuk berbahasa secara natural dan berpengetahuan luas.

Versi sebelumnya, GPT-3.5, telah menetapkan standar tinggi dengan menyentuh 175 miliar parameter. Lalu pada GPT-4, parameter yang diraih mencapai hingga 1 triliun parameter meskipun OpenAI belum mengonfirmasi hal tersebut. Versi-versi sebelumnya menjadi gambaran bagaimana GPT-6 dan GPT-7 akan menjadi gebrakan baru yang luar biasa.

CEO OpenAI, Sam Altman yang sebelumnya sempat dipecat, menyebutkan pengerjaan GPT-5 sedang berlangsung dan sedang mengupayakan untuk mendapatkan dana tambahan dari Microsoft untuk pengembangan penelitian.

Kontroversi seputar pemecatan singkat Altman menunjukkan adanya perdebatan internal mengenai implikasi etis dan potensi risiko dari perkembangan AI yang kuat.