Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

OpenAI Segera Daftarkan Trademark untuk GPT-6 dan GPT-7 di China, Kenapa?

Redaksi , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |20:04 WIB
OpenAI Segera Daftarkan Trademark untuk GPT-6 dan GPT-7 di China, Kenapa?
OpenAI akan daftarkan trademark GPT-6 dan GPT-7 (Foto: Istimewa)
A
A
A

SAN FRANCISCO - Usai rumor peluncuran GPT-5 terbaru pada tahun 2024, kini OpenAI kembali mengejutkan masyarakat dengan kabar pengajuan trademark untuk GPT-6 dan GPT-7 di China.

Meski GPT-4 baru saja dirilis pada 14 Maret 2023 lalu, hal ini tidak menghentikan perusahaan asal Amerika Serikat itu untuk terus menciptakan terobosan baru. Meskipun OpenAI tidak menawarkan produk mereka pada China, terutama Hongkong, namun proaktifnya perusahaan dalam mengajukan merek dagang, menegaskan pandangan global terhadap perusahaan sebagai industri AI yang bergerak cepat.

Saat ini aplikasi GPT-6 dan GPT-7 masih dalam tahap peninjauan yang mencerminkan komitmen kuat OpenAI dalam meningkatkan Model Bahasa Besar (Large Language Models/LLM). LLM merupakan model AI dengan kemampuannya untuk berbahasa secara natural dan berpengetahuan luas.

Versi sebelumnya, GPT-3.5, telah menetapkan standar tinggi dengan menyentuh 175 miliar parameter. Lalu pada GPT-4, parameter yang diraih mencapai hingga 1 triliun parameter meskipun OpenAI belum mengonfirmasi hal tersebut. Versi-versi sebelumnya menjadi gambaran bagaimana GPT-6 dan GPT-7 akan menjadi gebrakan baru yang luar biasa.

CEO OpenAI, Sam Altman yang sebelumnya sempat dipecat, menyebutkan pengerjaan GPT-5 sedang berlangsung dan sedang mengupayakan untuk mendapatkan dana tambahan dari Microsoft untuk pengembangan penelitian.

Kontroversi seputar pemecatan singkat Altman menunjukkan adanya perdebatan internal mengenai implikasi etis dan potensi risiko dari perkembangan AI yang kuat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/16/3167909/openai-D4p3_large.jpg
OpenAI Bakal Luncurkan Chip AI Pertamanya Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/56/3139740/openai-Usu5_large.jpg
OpenAI Bakal Bantu UEA Kembangkan Pusat Data Terbesar, Kapasitasnya 5 Gigawatt
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/56/3095115/chat_gpt-9cPS_large.jpg
Model AI Ketahuan Berbohong pada Pengembang agar Tidak Diganti atau Dimatikan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/54/3030419/openai-WRTt_large.jpg
Diretas Hacker, Data Internal OpenAI Dicuri 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/54/3008483/aplikasi_desktop_chatgpt-P7kH_large.jpg
OpenAI Luncurkan Aplikasi Desktop ChatGPT untuk Pengguna Mac, Versi Windows Menyusul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/54/3008408/openai-n9AP_large.jpg
OpenAI Perkenalkan GPT-4o, Buat Interaksi dengan AI Semakin Mirip Manusia
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement