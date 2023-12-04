Soal Pemilu 2024 Damai di Ruang Digital, Begini Kata Kominfo

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki andil besar di masa Pemilu 2024. Mereka juga sudah memiliki langkah-langkah untuk menciptakan Pemilu 2024 yang damai di ruang digital.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan diseminasi informasi, serta menciptakan komunikasi santun dan beretika.

"Karena Pemilu menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat Kementerian kominfo dalam hal ini Ditjen IKP menjalankan salah satu peran strategis dalam mengawal pemilu yang damai melalui diseminasi informasi dan menciptakan komunikasi yang santun dan beretika di ruang publik," kata Usman, Senin (4/12/2023).

Dijelaskan bahwa Kominfo melakukan diseminasi informasi dalam tiga periode, yaitu periode pra pemilu, saat pemilu, dan pasca pemilu. Untuk periode pra pemilu, kementerian yang dikomandoi oleh Budi Arie Setiadi itu akan berfokus pada kampanye anti golput untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pemilu 2024.

"Karena satu suara dapat menentukan masa depan bangsa. Nah, kalau kita lihat pemilu 2019 partisipasi politiknya lumayan tinggi hampir 82% ya tetapi ada 11% suara yang tidak sah pada pemilu 2019. Karena itu dalam ajakan ataupun kampanye berpartisipasi dalam pemilu kita pun mengajak masyarakat untuk memberikan suara secara benar supaya suaranya sah tidak sia-sia," tutur Usman.

Kemudian disebutkan, untuk periode saat pemilu Kominfo mengajak masyarakat agar menjaga situasi yang kondusif, mulai saat proses pemilihan sampai dengan penghitungan suara selesai. Dan pada pasca pemilu Kominfo menjaga persatuan bangsa.