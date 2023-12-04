Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Backup WhatsApp di Perangkat Android dan iOS

Redaksi , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |13:35 WIB
Cara Backup WhatsApp di Perangkat Android dan iOS
Cara backup WhatsApp di Android dan iOS (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - WhatsApp menjadi salah satu aplikasi perpesanan paling praktis dan populer di Indonesia. Hal itu tidak lepas dari sejumlah fitur yang mudah digunakan.

Salah satu fitur yang penting dan berguna adalah fitur backup pesan dan data di WhatsApp. Fitur ini memudahkan pengguna saat berganti perangkat dari Android ke iOS atau sebaliknya.

Backup data berfungsi untuk mencadangkan seluruh riwayat pesan dan media sehingga jika sewaktu-waktu hilang, pesan tersebut dapat dipulihkan kembali. Berikut cara backup WhatsApp di perangkat Android dan iOS: 

Backup Whatsapp di Perangkat Android

Terdapat dua cara mencadangkan pesan di WhatsApp yaitu dengan cara otomatis dan manual. Sebelum itu, pengguna harus memiliki akun Google sebagai tempat penyimpanan cloud. Saat ini Google merupakan perangkat cloud yang paling mudah diakses untuk WhatsApp.

1. Buka aplikasi WhatsApp;

2. Pada bagian pojok kanan atas, ketuk ikon tiga titik menurun;

3. Ketuk Setelan > Chat > Cadangan Chat;

4. Ketuk Cadangkan untuk segera mencadangkan pesan;

5. Pada bagian bawah terdapat Setelan Google Drive, Anda dapat memilih akun Google yang akan dijadikan tempat pencadangan;

Di sini pengguna juga bisa memilih opsi pencadangan ke Google Drive secara otomatis atau saat diminta secara manual. Anda juga bisa memilih jangka waktu yang ingin dipilih untuk melakukan pencadangan, mulai dari harian, mingguan, hingga tahunan.

Anda juga dapat memilih Cadangkan melalui data seluler jika Anda ingin mencadangkan dengan data seluler, dan memilih Sertakan video jika Anda juga ingin mencadangkan video.

Perlu diingat, cara ini juga akan memakan jumlah kuota internet. Kami menyarankan Anda untuk memilih opsi Wi-fi ketimbang penggunaan data seluler.

