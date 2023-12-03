Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Spesifikasi Samsung Galaxy S24 Series Bocor, Punya 4 Pilihan Warna

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |17:25 WIB
Spesifikasi Samsung Galaxy S24 Series Bocor, Punya 4 Pilihan Warna
Bocoran spesifikasi Samsung Galaxy S24 (Foto: Windows Report)
JAKARTA - Samsung Galaxy S24 Series baru akan meluncur 17 Januari 2024. Namun demikian spesifikasi lengkap ponsel flagship tersebut sudah bocor di internet. 

Tampilan dari Samsung Galaxy S24 dibocorkan oleh Windows Report baru-baru ini. Pada bocoran tersebut, dituliskan juga bahwa Samsung Galaxy S24, S24+ dan S24 Ultra akan memiliki empat warna yakni, hitam, abu-abu, ungu, dan kuning.

Lebih lanjut warna tersebut akan memiliki nama yang berbeda di masing-masing varian. Untuk Galaxy S24 dan S24+ akan menggunakan nama, Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet, dan Amber Yellow. 

Sementara Galaxy S24 Ultra akan menggunakan nama Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet, dan Titanium Yellow. Meski belum ada keterangan resmi, namun jika benar, maka nama ini seolah mempertegas penggunaan bodi titanium di perangkat tersebut, layaknya iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max.

Sumber tersebut juga memberikan informasi yang tak kalah penting yakni penggunaan AI di Galaxy S24. Salah satunya adalah penggunaan fitur AI untuk menerjemahkan aplikasi perpesanan secara real-time dengan dukungan selisun bahasa. 

AI di ponsel ini juga diklaim dapat membantu mengedit dan menyempurnakan foto melalui teknik AI generatif. Galaxy S24 juga disebut mampu memberikan informasi kepada objek dalam gambar yang ini diketahui oleh penggunanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
