6 Ponsel Tahan Air yang Cocok Dipinang di Musim Hujan

JAKARTA - Musim hujan menambah risiko penggunaan barang elektronik seperti smartphone. Oleh sebab itu sejumlah produsen berbondong-bondong merilis ponsel yang cukup tangguh akan air.

Meski tidak 100 persen dianjurkan untuk dimasukan ke dalam air, namun sejumlah ponsel sudah memiliki jaminan tahan akan percikan air dan debu.

Nah, bagi Anda yang memiliki mobilitas tinggi, enam ponsel tahan air ini mungkin cocok digunakan saat musim hujan. Berikut rangkumannya:

1. Vivo V25e (Rp 2 ,9 jutaan)

Di urutan pertama ada Vivo V25e. Hp yang satu ini bisa dipertimbangkan karena memiliki sertifikasi IP54 yang tahan debu dan percikan air. Untuk layarnya menggunakan panel AMOLED 6,44 inci yang beresolusi Full HD Plus.

Vivo V25e hadir dengan membawa kamera belakang 64MP dan kamera depan 32MP . Dalam menopang performanya mengandalkan prosesor Helio G99 yang dipadu dengan RAM hingga 12GB serta ROM hingga 256GB.

Vivo V25e juga dilengkapi dengan baterai berkapasitas 4500mAh yang sudah mendukung sistem pengisian daya tercepat 44W FlashCharge. Ini memungkinkan hp dapat mengisi daya 58 persen dalam waktu sekitar 30 menit.

2. Redmi Note 11 Pro (Rp 2,5 jutaan)

Redmi Note 11 Pro juga memiliki sertifikasi IP53 yang tahan air. U tuk layarnya mengusung Super AMOLED berukuran 6,67 inci, resolusi Full HD+, brightness 1200 nits dan refresh rate 120Hz.

Dapur pacunya menggunakan MediaTek Helio G96 yang dipadu RAM 8GB dan penyimpanan 128GB. Kameranya terdiri dari kamera utama 108MP, kamera ultrawide 8MP, kamera macro 2MP, kamera depth 2MP, dan kamera selfie 16MP.

Untuk kapasitas baterainya berkapasitas besar 5.000mAh dan dilengkapi pengisian daya turbo-charging 67W yang mampu mengisi baterai hingga 50% hanya dalam waktu 15 menit.