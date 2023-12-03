Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Apple Rilis Update iOS 17.1.2, Apa Saja yang Baru?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |12:07 WIB
Apple Rilis Update iOS 17.1.2, Apa Saja yang Baru?
Update iOS 17 (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Apple resmi merilis update terbaru sistem operasi iOS 17.1.2. Lantas apa saja yang baru?

Sebagaimana dilansir dari CNET, Minggu (3/12/2023) Apple menyarankan agar semua pengguna iOS segera menginstal update ini. Pasalnya iOS terbaru menawarkan perbaikan masalah pada perangkat.

Update iOS 17.1.2 tidak menghadirkan fitur-fitur baru. Ia dirilis untuk menambal dua masalah keamanan zero-day di WebKit di Safari yang menurut Apple mungkin telah dieksploitasi secara aktif.

Masalah pertama yang diperbaiki adalah masalah eksekusi kode arbitrer yang memungkinkan pihak ketiga mencuri data atau meretas perangkat secara diam-diam untuk meraih keuntungan sendiri. 

Update iOS 17 iOS Apple iOS 17
