iQOO 12 Meluncur Minggu Depan di Indonesia, Ini Bocoran Spesifikasinya!

JAKARTA - iQOO Indonesia memastikan kehadiran smartphone flagship terbaru mereka, iQOO 12, dalam sebuah acara peluncuran yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Desember mendatang. Ponsel ini pun diklaim punya performa tinggi di kelasnya saat ini.

Anak perusahaan Vivo itu mengusung tema "Monster Inside" yang menggambarkan citra iQOO 12 sebagai ponsel dengan gebrakan baru dalam dunia smartphone. Seperti dikabarkan Okezone Techno, iQOO 12 menjadi smartphone pertama di Indonesia menghadirkan chipset Snapdragon 8 Gen 3.

Di sisi lain ada juga fitur Supercomputing Chip Q1, atau yang lebih akrab disebut sebagai "e-sport chip" yang menyimpan keajaiban teknologi gaming di dalamnya. Chip ini juga disesuaikan khusus untuk memenuhi kebutuhan para pro-player, memberikan pengalaman bermain yang belum pernah terjadi sebelumnya.

iQOO 12 juga memperkenalkan sistem pendinginan dengan 6K Vapor Chamber Cooling System. Kehadiran sistem pendinginan ini merupakan peningkatan dari flagship series sebelumnya iQOO 11. Ada juga edisi spesial iQOO 12 yang berkolaborasi dengan BMW M Motorsport.

Untuk soal kameranya, perangkat ini sudah dibekali dengan kehadiran Periscope Camera yang dapat melakukan 100x Digital Zoom. membuka mata kita ke dunia yang sebelumnya tidak terlihat.

Di China sendiri perangkat iQOO 12 sudah dirilis awal November kemarin. Di negara asalnya, ponsel ini hadir dalam dua varian, yakni iQOO 12 dan iQOO 12 Pro.