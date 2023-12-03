Resident Evil 4 Remake Mode VR Siap Dirilis Desember Ini

JAKARTA - Game Resident Evil 4 Remake akan menambahkan mode VR pada Desember ini. Sebuah tangkapan layar menunjukkan kehadiran fitur baru tersebut.

Dalam mode VR, Resident Evil 4 tampak menawarkan sudut pandang baru. Game ini memboyong genre first person shooter (FPS) saat makhluk zombi menyerang ke arah kamera.

Mode VR juga akan menampilkan jarak tembak untuk membantu pemain terbiasa dengan senjata dan kontrol. Mode ini akan tersedia secara gratis pada tanggal 8 Desember mendatang di PlayStation 5.

“Mode VR Resident Evil 4 mendukung kampanye cerita utama secara penuh dan memberikan tingkat pendalaman tambahan pada misi penyelamatan mengerikan Leon S. Kennedy,” kata perusahaan dikutip dari The Verge, Minggu (3/12/2023).