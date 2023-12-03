Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Resident Evil 4 Remake Mode VR Siap Dirilis Desember Ini

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |17:58 WIB
Resident Evil 4 Remake Mode VR Siap Dirilis Desember Ini
Resident Evil 4 VR (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Game Resident Evil 4 Remake akan menambahkan mode VR pada Desember ini. Sebuah tangkapan layar menunjukkan kehadiran fitur baru tersebut.

Dalam mode VR, Resident Evil 4 tampak menawarkan sudut pandang baru. Game ini memboyong genre first person shooter (FPS) saat makhluk zombi menyerang ke arah kamera. 

Mode VR juga akan menampilkan jarak tembak untuk membantu pemain terbiasa dengan senjata dan kontrol. Mode ini akan tersedia secara gratis pada tanggal 8 Desember mendatang di PlayStation 5.

“Mode VR Resident Evil 4 mendukung kampanye cerita utama secara penuh dan memberikan tingkat pendalaman tambahan pada misi penyelamatan mengerikan Leon S. Kennedy,” kata perusahaan dikutip dari The Verge, Minggu (3/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/23/326/2770007/tidak-hanya-versi-remake-resident-evil-4-juga-akan-hadir-dalam-versi-vr-s777vJYNtk.jpg
Tidak Hanya Versi Remake, Resident Evil 4 juga akan Hadir dalam Versi VR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/326/3122063//playstation5-cEfe_large.jpg
Siapkan THR, PS5 Diskon Rp1 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/326/3119925//ilustrasi-WFhA_large.jpg
PlayStation Umumkan Program Pengujian Beta Terpadu untuk Game PS5, PC, Hingga Fitur Konsol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/326/3089669//ilustrasi-gQ6t_large.jpg
Sony Kembangkan Konsol Portabel yang Bisa Mainkan Game PlayStation 5
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/326/3084272//playstation_5-69Gj_large.jpg
PS5 Laku 65 Juta Unit, Penjualan Game Meningkat Berkat Black Myth: Wukong
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement