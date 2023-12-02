20 Sepeda Motor Terlaris Sepanjang Masa hingga Kini, Honda dan Vespa jadi Ras Terkuat

DERETAN sepeda motor terlaris sepanjang masa hingga kini menarin untuk dikulik. Beberapa merek motor tersebut banyak diminati karena ketangguhan spesifikasinya yang mampuni.

Deretan unit motor terlaris sepanjang segala masa hingga kini didominasi oleh segmen scooter matik maupun motor bebek pabrikan asal Jepang.

Berikut sepeda motor terlaris sepanjang masa hingga kini dilansir:

1. Honda Revo Absolute

Motor bebek satu ini dibekali mesin 109.17 cc dengan transmisi 4-Speed yang terkenal irit dan awet untuk komponen mesinnya. Oleh karena itu kendaraan ini sangat cocok dimiliki oleh masyarakat untuk menunjang mobilitas kerja yang padat.

2. Honda Scoopy

Hal itu dikarenakan bahwa motor satu ini sangat cocok digunakan untuk harian karena memiliki kehematan bahan bakar yang cukup baik.

Bayangkan saja dengan dimensi body yang tampak lebih besar ketimbang pesaingnya, Scoopy berhasil meraih kehematan mencapai 59 km/liter. Maka dari itu tidak heran bahwa matik retro ini banyak diburu oleh pecinta roda dua.