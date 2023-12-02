Deretan Selebriti yang Mengendarai Mobil Murah, Punya Tom Hanks Cuma Rp200 Jutaan

JAKARTA - Mobil yang dipilih oleh para mega bintang Hollywood ini sebagai kendaraan pribadi, pasti akan mengejutkan Anda.

Pasalnya banyak dari para selebriti memilih menggunakan mobil super mewah untuk kendaraan harian, tapi ada yang justru menggunakan kendaraan roda empat biasa yang memiliki harga terjangkau.

Tentu ini jadi menarik, sekaligus menjadi sorotan untuk mengetahui lebih jauh mobil murah punya selebriti itu, Penasaran? Ini deretan para selebritis dunia yang menggunakan murah, seperti dikutip dari berbagai sumber Minggu (2/12/2023).

1. Justin Timberlake (Volkswagen Jetta)

Mantan pemimpin boyband pop NSync mengendarai Volkswagen Jetta, yang tampak umum dikendarai oleh masyarakat umum.

2. Leonardo DiCaprio (Toyota Prius)

Leonardo DiCaprio adalah sosok yang sederhana, mendapatkan pertunjukan pertamanya di Hollywood sebagai aktor pendukung di Growing Pains dan film horor berbiaya rendah sebelum dia mendapatkan terobosan besar pertamanya.

DiCaprio sering terlihat melintasi jalan aspal Hollywood Boulevard dengan kendaraannya yang hemat dan ramah lingkungan, Toyota Prius.

Terlepas dari statusnya, para penggemar yang mengikuti kehidupannya di luar layar mungkin tidak menganggap hal ini terlalu mengejutkan, karena ia telah menjadi pendukung yang sangat vokal untuk inisiatif soal isu-isu lingkungan.

3. Cameron Diaz (Toyota Prius)

Mengingat kesuksesan karier, sebagian besar orang akan terkejut membayangkan Cameron Diaz berkendara dengan Toyota Prius.

Yup faktranya dia lebih memilih Prius sebagai kendaraan pilihannya sejak awal 2000-an.