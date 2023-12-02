Ini Tanda Wiper Mobil Harus Diganti, Bersiap Memasuki Musim Hujan

JAKARTA - Memasuki musim hujan, sudah saatnya untuk memperhatikan kesiapan mobil Anda. Karena ada banyak yang harus diperhatikan, salah satunya ialah wiper.

Wiper mobil menjadi salah satu komponen penting bagi pengemudi, untuk membantu menghalau air pada kaca sehingga memperjelas pandangan Anda ke jalan.

Sebagai catatan, wiper termasuk dalam kategori komponen mobil yang masa pakainya singkat. Sangat penting untuk segera menggantinya jika sudah mengalami penurunan kualitas agar dapat tetap memberikan kinerja yang optimal.

Melansir dari Astra Daihatsu Indonesia, Sabtu (2/12/2023). Ada bebrapa faktor yang dapat dijadikan tanda untuk mengganti wiper pada mobil Anda.