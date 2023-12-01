Tips Memilih Jas Hujan, Pengendara Motor Wajib Simak!

JAKARTA - Daerah DKI Jakarta dan sekitarnya akhir-akhir ini mulai sering diguyur hujan. Bagi Anda para pengendara sepeda motor, wajib untuk selalu sedia jas hujan apabila ingin berkendara.

Jas hujan banyak dijual di pinggir jalan maupun e-commerce. Harganya pun beragam dari belasan ribu hingga mencapai ratusan ribu.

Selain harga yang bisa disesuaikan dengan kemampuan kantong, yang tidak kalah penting cek terlebih dahulu kualitasnya agar jas hujan bisa nyaman digunakan dan tetap awet saat dipakai secara terus-menerus.

Untuk mendapatkan jas hujan dengan kualitas baik, juga ada tipsnya. Penasaran? Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (1/12/2023), simak ulasannya berikut ini.