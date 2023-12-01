Deretan Rekomendasi 28 Pilihan Mobil Bekas di Bawah Rp50 Juta

Ilustrasi untuk mobil bekas dengan harga di bawah Rp50 juta (Foto: Citra D)

JAKARTA - Membeli mobil bekas dengan budget pas-pasan berkisar d bawah Rp50 juta kini bisa diwujudkan dengan mudah. Sebab saat ini sudah banyak pilihan mobil bekas yang bisa kamu miliki dengan harga terjangkau.

Terlebih dimomen akhir tahun bulan Desember umumnya banyak orang menjual mobil dengan harga murah untuk sekedar upgrade ke mobil baru. Oleh karena itu persiapkan diri dari sekarang untuk memulai perburuan mencari mobil bekas dengan harga dibawah Rp 50 juta.

Lantas unit mobil bekas apa yang bisa dibeli untuk dipinang? Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Jumat (1/12/2023) terkait 28 harga mobil bekas di bawah Rp50 juta.

1. Toyota Starlet Kapsul 1991

Rekomendasi mobil bekas yang patut dimiliki dengan harga Rp 50 jutaan adalah Toyota Starlet Kapsul tahun 1991. Hatchback tersebut saat ini sedang digoreng oleh para pecinta otomotif tanah air bahkan mulai digemari oleh anak muda generazi Z. Untuk dapat meminangnya kamu hanya perlu menyiapkan dana mulai dari Rp 30 -40 jutaan untuk mendapatkan Toyota Starlet Kapsul

2. Daihatsu Taruna 1995- 2000an dan OXXY

Mobil kedua yang bisa dibeli harga Rp 50 juta yaitu Daihatsu Taruna tahun 2000 hingga tope Oxxy. Mobil MPV ini memiliki model gagah, sangar, ground clearance tinggi dengan overfender yang cukup lebar. Dengan spesifikasi tersebut Taruna Oxxy mampu melahap berbagai medan tanpa ragu dan takut.

3. Daihatsu Xenia LI MT Tahun 2005

Mobil bekas ketiga yang djual dengan harga rentang dibawah Rp 50 juta yaitu Daihatsu Xenia LI MT Tahun 2005. Diera kemunculannya tahun 2005 silam, mobil satu ini sangat fenomenal. Bagaimana tidak, mobil 3 baris ini menawarkan pengalaman menarik mulai dari desain eksterior, interior yang bagus dan simple. Tidak hanya itu saja, harga yang stabil dan juga mesin yang tidak rewel juga memicu harganya tetap bertahan

4. Honda Jazz IDSI Tahun 2005

Hatchback sporty seperti Honda Jazz IDSI tahun 2005, ternyata bisa kamu pinang dan bawa langsung dirumah dengan harga mulai dari Rp 50 jutaan saja. Sebab mobil satu ini sangat sporty dan disukai oleh anak-anak muda masa kini.

5. Toyota Kijang Kapsul 1996-1998

Mobil bekas selanjutnya yang turut menjadi perhatian banyak orang yaitu Toyota Kijang Kapsul lansiran tahun 1996 sampai 1998. Mobil satu ini memang sangat popular pada eranya dana menempati harga yang cukup stabil seiring berjalannya waktu. Untuk dapat meminangnya maka siapkan uang mulai Rp 45-50 jutaan untuk tipe SX, SSX, SX, LX, LSX, LGX

6. Isuzu Panther Royal 1996-1999 Mulai

Pilihan mobil keenam dengan budget di bawah Rp 50 jutaan yaitu ada Isuzu Panther tipe Royal. Rajanya diesel ini memang sangat memikat hati banyak masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, mobil dengan konfigurasi 2.500cc diesel ini terkenal luas kabinnya, mesinnya badak dan sanggup melahap berbagai medan terjal di Indonesia.

7. Hyundai Trajet 2000

Mobil selanjutnya yang bisa dibeli di bawah Rp 50 juta yaitu Hyundai Trajet. Mobil satu ini cukup mewah di era peluncurannya tahun 2000. Sebab kendaran satu ini dibekali kabin luas, kapten seat, pintu sleeding door hingga adanya sunroof. Tidak heran bila MPV satu ini sangat layak dijadikan sebagai mobil keluarga.

8. Suzuki APV Tahun 2005

Mobil bekas kedelapan harga di bawah Rp 50 juta yaitu ada Suzuki APV Tahun 2005. Di era peluncuran nya, kendaraan satu ini juga tidak kalah populernya dengan pesaingnya yaitu Xenia. Sebab APV menawarkan kelapangan kabin yang luas dan nyaman untuk para penumpang. Diketahui juga untuk konsumsi bahan bakar yang irit tentu juga jadi penentu banyak orang memilih mobil tersebut untuk dipinang.

9. Suzuki Aerio 2006

Suzuki Aerio merupakan kendaraan sedan kompak yang menarik untuk dibeli. Mengapa demikian? Sebab mobil satu ini nyaman dikendarai, mesinnya bandel hingga bahan bakar yang irit. Dengan menyiapkan uang mulai dari Rp 40 juta maka kamu sudah bisa membelinya secara langsung.

10. Suzuki Baleno Next-G 2005

Suzuki Baleno tipe Next –G mejadi rekomendasi mobil yang bisa dibeli di bawah Rp50 juta. Mengapa bisa murah, hal itu dikarenakan bahwa mobil satu ini memiliki peminat yang kurang ramai. Meski begitu fitur yang disuguhkan oleh Baleno Next G patut dipertimbangkan, sebab sedan ini dilengkap dengan AC, Power Steering, jok nyaman, ABS, EBD, dan airbag (facelift).