Redmi 13C Dipastikan Meluncur Bulan Depan di Indonesia

JAKARTA - Kabar baik bagi MiFans di Indonesia yang menunggu ponsel entry-level dengan spesifikasi mumpuni. Pasalnya Xiaomi memastikan akan meluncurkan Redmi 13C ke Tanah Air pada 7 Desember 2023.

Dalam keterangan yang diterima Okezone Techno, Kamis (30/11/2023), perangkat ini diklaim akan menjadi standar baru ponsel entry-level yang sudah memboyong fitur NFC.

"Kehadiran fitur NFC dalam Redmi 13C ini membuka peluang baru untuk interaksi digital yang lebih praktis. Fitur ini memungkinkan pengguna menikmati berbagai kemudahan, terutama bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi, seperti pelanggan yang sering menggunakan transportasi publik," bunyi keterangan Xiaomi Indonesia.

Tidak banyak infromasi yang dibocorkan oleh Xiaomi Indonesia. Namun demikian spesifikasi ponsel ini sudah beredar di dunia maya.

Redmi 13C dibelaki prosesor Helio G99 9nm yang disandingkan dengan tiga pilihan RAM, yakni 4GB, 6GB, hingga 8GB. Sementara untuk memori internalnya berkapasitas 128GB atau 256GB.

Untuk menopang performanya terdapat baterai 5.000mAh dengan pengisian daya 18W. Fotografinya mengandalkan kamera utama 50MP, kamera depth sensor 2MP, dan kamera selfie 5MP.