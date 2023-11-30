Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Redmi 13C Dipastikan Meluncur Bulan Depan di Indonesia

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |17:21 WIB
Redmi 13C Dipastikan Meluncur Bulan Depan di Indonesia
Redmi 13C akan meluncur di Indonesia (Foto: Xiaomi)
A
A
A

JAKARTA - Kabar baik bagi MiFans di Indonesia yang menunggu ponsel entry-level dengan spesifikasi mumpuni. Pasalnya Xiaomi memastikan akan meluncurkan Redmi 13C ke Tanah Air pada 7 Desember 2023.

Dalam keterangan yang diterima Okezone Techno, Kamis (30/11/2023), perangkat ini diklaim akan menjadi standar baru ponsel entry-level yang sudah memboyong fitur NFC.

"Kehadiran fitur NFC dalam Redmi 13C ini membuka peluang baru untuk interaksi digital yang lebih praktis. Fitur ini memungkinkan pengguna menikmati berbagai kemudahan, terutama bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi, seperti pelanggan yang sering menggunakan transportasi publik," bunyi keterangan Xiaomi Indonesia.

Tidak banyak infromasi yang dibocorkan oleh Xiaomi Indonesia. Namun demikian spesifikasi ponsel ini sudah beredar di dunia maya.

Redmi 13C dibelaki prosesor Helio G99 9nm yang disandingkan dengan tiga pilihan RAM, yakni 4GB, 6GB, hingga 8GB. Sementara untuk memori internalnya berkapasitas 128GB atau 256GB.

Untuk menopang performanya terdapat baterai 5.000mAh dengan pengisian daya 18W. Fotografinya mengandalkan kamera utama 50MP, kamera depth sensor 2MP, dan kamera selfie 5MP.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/16/3180850/redmi_pad_2_pro-8lBC_large.jpg
Redmi Pad 2 Pro Meluncur 7 November, Dibekali Baterai 12 Ribu mAh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/57/3019236/redmi_13-BhRn_large.jpeg
Xiaomi Redmi 13 Hadir dengan Kamera 108 MP, Baterai 5.030 mAh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/57/3003005/redmi_note_13_pro_plus_world_champion_edition-slY8_large.jpg
Kabar Baik Bagi Fans Timnas Argentina, Redmi 13 Pro Plus Rilis Edisi Khusus Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/57/2929571/redmi-k70e-pakai-nama-poco-x6-pro-untuk-versi-global-wplDDFOKcR.jpg
Redmi K70E Pakai Nama Poco X6 Pro untuk Versi Global?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/57/2918174/xiaomi-redmi-13c-dijual-mulai-dari-rp-1-jutaan-di-china-f13vwEMH0l.jpg
Xiaomi Redmi 13C Dijual Mulai dari Rp 1 Jutaan di China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/05/57/2914815/warna-redmi-13c-muncul-di-dunia-maya-bakal-masuk-indonesia-NuVqQ5OLR1.jpeg
Warna Redmi 13C Muncul di Dunia Maya, Bakal Masuk Indonesia?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement