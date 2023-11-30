Super Canggih, Samsung Galaxy S24 Series Usung Nama AI Phone

SEOUL - Tiga ponsel anyar Samsung Galaxy S24 Series, yakni Galaxy S24, Galaxy S24+, dan Galaxy S24 Ultra akan diluncurkan tahun depan. Saking canggihnya, ponsel tersebut sudah tidak disebut sebagai smartphone, namun AI Phone.

Raksasa asal Korea Selatan itu juga dilaporkan sudah mengajukan paten Galaxy S24 sebagai AI Phone atau AI Smartphone. Pasalnya ponsel anyar itu memang dibekali teknologi Galaxy AI.

Dilansir dari Sam Mobile, Kamis (30/11/2023), pengumuman paten ini mencakup nama-nama produk untuk Uni Eropa dan Inggris. AI Phone disebut sebagai bukti komitmen Samsung memberikan pengalaman AI di Galaxy S24.

Tak cuma itu, Samsung juga mengajukan merek dagang untuk kata-kata seperti Magic Pixel, Flex Magic, dan Flex Magic Pixel, yang diperkirakan akan digunakan untuk produk augmented reality (AR). Mereka juga telah mengajukan permohonan merek dagang untuk kategori produk tambahan, seperti kacamata AR dan cincin pintar (Galaxy Ring).

Samsung Galaxy S24 Series dijadwalkan diumumkan dalam acara Galaxy Unpacked pada 17 Januari 2024 di San Jose, California. Perangkat itu disebut bakal membawa prosesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, dan sisanya akan dilengkapi dengan chip Samsung Exynos 2400 dalam menopang performa.