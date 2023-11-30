Bocoran Spesifikasi Nothing Phone 2a, Bikin Penasaran!

JAKARTA - Nothing Phone menjadi merek smartphone baru yang cukup mendapat sorotan lantaran desainnya yang berbeda dari smartphone kebanyakan. Teranyar ada bocoran tentang smartphone terbaru mereka sudah beredar di internet.

Menurut bocoran, merek tersebut mungkin akan segera meluncurkan smartphone ketiganya, yakni Nothing Phone 2a. Namun smartphone itu tidak akan meneruskan DNA Nothing Phone 2 yang diluncurkan sebelumnya.

Pembocor dengan akun media sosial X @saaaanjjjuuu, mengatakan bahwa smartphone terbaru Nothing Phone memiliki nomor model AIN142. Perangkat ini akan hadir dengan menampilkan layar AMOLED berukuran 6,7 inci.