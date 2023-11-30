Ingat, Besok Google akan Hapus Jutaan Akun Gmail! Begini Cara Menghindarinya

JAKARTA - Google berencana melakukan membersihan akun Gmail mulai besok, Jumat, 1 Desember 2023. Keputusan itu sudah diumumkan pada awal bulan Mei 2023.

Sebelumnya perusahaan membuat kebijakan baru atas akun Gmail yang sudah tidak aktif atau login minimal 2 tahun terakhir. Nantinya mereka akan menghapus akun tersebut yang meliputi Gmail, Docs, Meet, Calendar, dan Google Photos.

Seperti diberitakan Okezone Techno, perusahaan telah mengklarifikasi aturan ini berlaku untuk akun Google pribadi, dan tidak akan mempengaruhi akun organisasi. Menurut kebijakan barunya, hal ini dikarenakan akun yang sudah lama tidak digunakan lebih rentan terhadap peretasan.

BACA JUGA: Kominfo Dukung Penuh Penggunaan LLM di Indonesia

Beberapa bulan sebelumnya pengguna akan menerima beberapa pemberitahuan penghapusan akun. Pemberitahuan ini dikirim ke akun yang tidak aktif serta email pemulihan akun yang tersedia.

Sementara itu, penghapusan akun Gmail ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan akun yang dibuat namun tidak pernah digunakan.