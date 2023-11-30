Biar Gak Gaptek, Ini 10 Istilah AI yang Perlu Kamu Ketahui

JAKARTA - Perkembangan kecerdasan buatan (AI) sudah dikembangkan sejak tahun 1950-an. Namun dewasa ini teknologi AI sudah semakin terasa di berbagai sektor kehidupan.

Pemerintah sendiri melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus menggeber pedoman atau panduan etika penggunaan AI di Indonesia.

Namun demikian, sejumlah istilah AI mungkin belum begitu familiar di masyarakat. Dirangkum dari Microsoft Indonesia, Kamis (30/11/2023), berikut 10 istilah AI yang perlu Anda ketahui.

1. Kecerdasan buatan (Artificial intelligence / AI)

AI adalah sistem komputer yang sangat cerdas, yang dapat meniru manusia dalam beberapa hal. Misalnya memahami apa yang disampaikan orang, membuat keputusan, menerjemahkan bahasa, menganalisis apakah sesuatu bernada negatif atau positif, dan bahkan belajar dari pengalaman.

Sifatnya buatan karena kecerdasannya dibuat oleh manusia menggunakan teknologi. Ia bekerja dengan memasukkan koleksi data yang sangat besar melalui algoritma untuk membuat model yang dapat mengotomatisasi tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan dan waktu manusia.

Tak jarang, manusia juga berinteraksi dengan sistem AI. Tetapi dalam kebanyakan kasus, AI bekerja di balik layar. Contohnya ketika menyarankan pilihan kata saat kita mengetik, merekomendasikan lagu dalam playlist musik, serta memberikan informasi yang lebih relevan berdasarkan preferensi kita.

BACA JUGA: Kominfo Dukung Penuh Penggunaan LLM di Indonesia

2. Pembelajaran mesin (Machine learning / ML)

Machine learning merupakan bidang ilmu komputer di bawah payung AI, di mana manusia mengajarkan sistem komputer cara melakukan sesuatu, dengan melatihnya untuk mengidentifikasi pola dan membuat prediksi berdasarkan pola tersebut. Data dijalankan melalui algoritma secara berulang, dengan memberikan masukan dan umpan balik yang berbeda di setiap kalinya, untuk membantu mesin belajar dan meningkatkan performa selama proses pelatihan, seperti berlatih tangga nada piano 10 juta kali agar dapat membaca not musik secara cepat di kemudian hari.

Proses ini sangat membantu memecahkan masalah yang akan sulit atau tidak mungkin dilakukan dengan menggunakan teknik pemrograman tradisional, seperti untuk mengenali gambar dan menerjemahkan bahasa. Itulah mengapa large language model (LLM) yang menggunakan machine learning, seperti Bing Chat dan ChatGPT tiba-tiba muncul.

3. Model bahasa besar (Large language model / LLM)





Large language models, atau LLM, menggunakan teknik machine learning untuk membantu memproses bahasa, agar mereka dapat meniru cara manusia berkomunikasi. Pengembangannya didasarkan pada neural networks, atau NN, yang merupakan sistem komputasi yang terinspirasi oleh otak manusia.

Model dilatih menggunakan teks berjumlah besar untuk mempelajari pola dan hubungan dalam bahasa, guna membantu model menggunakan kata-kata manusia. Kemampuan pemecahan masalah mereka dapat digunakan untuk menerjemahkan bahasa, menjawab pertanyaan dalam bentuk chatbot, merangkum teks, dan bahkan menulis cerita, puisi, serta code komputer.

Mesin tidak memiliki pikiran atau perasaan, tetapi kadang-kadang terdengar seakan memiliki opini sendiri, karena mereka telah mempelajari pola yang membantu mereka merespons layaknya manusia. LLM sering disesuaikan kembali (fine-tuned) oleh developer menggunakan proses yang disebut reinforcement learning from human feedback (RLHF) untuk membantu model menghasilkan output percakapan yang terdengar lebih natural.