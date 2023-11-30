5 Aplikasi Download Lagu MP3 Gratis Terlengkap 2023

JAKARTA - Aplikasi download lagu MP3 gratis yang bebas diakses saat ini sedang dicari oleh banyak orang. Sebab belakangan ini telah banyak bermunculan layanan download lagu yang berbayar dan tentu membuat masyarakat keberatan akan hal tersebut.

Sehingga banyak orang mencari segala cara untuk bisa mendownload lagu MP3 secara gratis dan lengkap. Dengan begitu mendengarkan lagu bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Kamis (30/11/2023) terkait 5 download lagu MP3 gratis terlengkap 2023.

5 Aplikasi Download Lagu MP3 Gratis Terlengkap 2023

1. JOOX

Link legal untuk download lagu Mp3 selanjutnya yaitu JOOX. Aplikasi satu ini menyediakan banyak deretan lagu terpopuler dan terupdate dengan cepat. Aplikasi satu ini juga menawarkan layar interface yang mudah untuk dikontrol dan dilakukan penyetelan.

Hal ini merupakan hal positif dimana semua orang tanpa batasan umur bisa mengatur dan mendownloadnya secara mudah dan cepat. Kamu bisa gunakan google play store maupun appstore untuk mendownload aplikasi populer satu ini.

2. Free Music Archive

Link MP3 download lagu yang dapat kamu akses secara gratis yaitu Free Music Archive. Link satu ini menyediakan berbagai deretan lagu dari berbagai genre, mulai musik rock, jazz, pop, rnb dan lain-lain. Berikut link jika kamu ingin mendownload lagu mp3 secara gratis https://freemusicarchive.org/