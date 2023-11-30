Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kominfo Dukung Penuh Penggunaan LLM di Indonesia

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |18:00 WIB
Kominfo Dukung Penuh Penggunaan LLM di Indonesia
Wamenkominfo, Nezar Patria (Foto: Saliki Dwi Saputra/Okezone)
JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendukung penuh penggunaan Large Language Model (LLM) oleh perusahaan Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Kominfo, Nezar Patria di Jakarta, Kamis (30/11/2023). 

Menurutnya, penggunaan model bahasa besar ini bisa menjadi alternatif model fondasi (foundation model) untuk mengurangi bias dalam penggunaan bahasa Indonesia pada operasional kecerdasan artifisial (AI).

Selain itu Wamenkominfo menilai penggunaan LLM memungkinkan penggunaan AI secara maksimal, sehingga dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak secara luas.

"Ini yang harus kita dukung karena berpotensi berkembang dengan bahasa-bahasa di daerah yang ada di Indonesia. Dan kita harapkan foundation model ini bisa berkembang dari uni model yang pakai satu jenis konten," ungkapnya.

