Spotify Wrapped 2023 Hadir dengan Fitur Baru, Sudah Coba?

JAKARTA - Jelang akhir tahun tentunya banyak pengguna media sosial yang rutin membagikan Spotify Wrapped. Namun tahun ini ada fitur baru yang layak untuk Anda coba.

Sekadar informasi, Spotify Wrapped merupakan fitur untuk merangkum daftar lagu yang paling sering pengguna dengarkan selama setahun ke belakang.

Kini Spotify Wrapped tak cuma menampilkan sekumpulan statistik yang dapat dibagikan yang mengelompokkan artis, lagu, dan podcast tapi juga elemen lainnya, pengguna juga bisa mencoba "sound town" yang akan mencocokan kepribadian pengguna dengan sebuah kota.

Seperti “music personality” yang disertakan Spotify dengan Wrapped tahun lalu, ia memiliki fitur “me in 2023” yang menghubungkan pola mendengarkan musik pengguna dengan salah satu dari 12 karakter yang dibuat oleh Spotify.

Misalnya, jika pengguna ditugaskan sebagai Luminary, pengguna cenderung memainkan musik yang ringan dan upbeat lebih sering daripada yang lain. Sementara seorang Alchemist mungkin membuat lebih banyak playlist daripada yang lain.

Selain suguhan ini, Spotify telah menambahkan lebih banyak metrik yang disertakan dalam Wrapped setiap tahunnya. Saat melihat lima artis teratas, kini pengguna akan melihat pada bulan mana pendengaran mereka untuk setiap artis mencapai puncaknya.