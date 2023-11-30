Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Spotify Wrapped 2023 Hadir dengan Fitur Baru, Sudah Coba?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |09:29 WIB
Spotify Wrapped 2023 Hadir dengan Fitur Baru, Sudah Coba?
Spotify Wrapped 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Jelang akhir tahun tentunya banyak pengguna media sosial yang rutin membagikan Spotify Wrapped. Namun tahun ini ada fitur baru yang layak untuk Anda coba.

Sekadar informasi, Spotify Wrapped merupakan fitur untuk merangkum daftar lagu yang paling sering pengguna dengarkan selama setahun ke belakang.

Kini Spotify Wrapped tak cuma menampilkan sekumpulan statistik yang dapat dibagikan yang mengelompokkan artis, lagu, dan podcast tapi juga elemen lainnya, pengguna juga bisa mencoba "sound town" yang akan mencocokan kepribadian pengguna dengan sebuah kota.

Seperti “music personality” yang disertakan Spotify dengan Wrapped tahun lalu, ia memiliki fitur “me in 2023” yang menghubungkan pola mendengarkan musik pengguna dengan salah satu dari 12 karakter yang dibuat oleh Spotify.

Misalnya, jika pengguna ditugaskan sebagai Luminary, pengguna cenderung memainkan musik yang ringan dan upbeat lebih sering daripada yang lain. Sementara seorang Alchemist mungkin membuat lebih banyak playlist daripada yang lain.

Selain suguhan ini, Spotify telah menambahkan lebih banyak metrik yang disertakan dalam Wrapped setiap tahunnya. Saat melihat lima artis teratas, kini pengguna akan melihat pada bulan mana pendengaran mereka untuk setiap artis mencapai puncaknya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/54/3002542/spotify-fRX3_large.jpg
Cara Membuka Link Spotify Tanpa Memiliki Akun, Dijamin Mudah dan Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/57/2934910/krisis-makin-parah-pejabat-senior-spotify-dipaksa-berhenti-kerja-mI5LEtCcDa.jpeg
Krisis Makin Parah, Pejabat Senior Spotify Dipaksa Berhenti Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/54/2932555/tekan-pengeluaran-spotify-akan-phk-17-karyawan-di-seluruh-dunia-ErW1fWYKUu.jpg
Tekan Pengeluaran, Spotify akan PHK 17% Karyawan di Seluruh Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/54/2932456/viral-di-media-sosial-ini-link-dan-cara-cek-spotify-wrapped-2023-6pCZorp6QE.jpg
Viral di Media Sosial, Ini Link dan Cara Cek Spotify Wrapped 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/54/2930018/cara-membuat-spotify-wrapped-2023-lengkap-via-aplikasi-dan-browser-K8M1xFeSKk.jpg
Cara Membuat Spotify Wrapped 2023 Lengkap via Aplikasi dan Browser
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/54/2928744/cara-download-lagu-spotify-lewat-link-mudah-dan-gratis-Q4u1ZDaM2E.jpg
Cara Download Lagu Spotify Lewat Link, Mudah dan Gratis
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement