8 Motor Bekas Ini Harganya Sulit Dipercaya

JAKARTA - Berikut ini terdapat rekomendasi 8 motor bekas yang harganya sulit dipercaya bagi banyak orang. Sebab beberapa unit di antaranya memiliki harga yang sangat murah bahkan ada juga yang cenderung tinggi.

Pilihan motor bekas satu ini terdiri dari berbagai tipe seperti motor bebek, motor naked hingga motor matic. Tentu saja di balik model dan tahun pembuatan motor satu ini membuat banyak orang geleng-geleng kepala karena mendapati kenyataan harga yang sulit dipercaya.

Berikut Okezone merangkum berbagai sumber, Kamis (30/11/2023) terkait 8 pilihan motor bekas yang harganya sulit dipercaya.

1. Suzuki Smash Tahun 2006 Rp 4.600.000

Motor bekas pertama yang harganya sulit dipercaya yaitu Suzuki Smash Tahun 2006. Sebab meski motor ini sudah masuk dalam kategori kendaraan berumur, namun di pasaran Suzuki Smash memiiki harga yang masih tinggi berkisar mulai dari Rp4,6 jutaan.

2. Yamaha Mio Sporty 2012 Rp 5.700.000

Motor bekas kedua yang harganya sulit dipercaya yaitu Yamaha Mio Sporty. Kendaraan besutan Yamaha ini memang sangat populer dikalangan banyak masyarakat. Apalagi saat ini harga skuter tersebut tengah digoreng di segmen anak muda. Maka dari itu tidak heran bila harga Yamaha Mio Sporty sedang tinggi-tingginya, paling murah dijual mulai dari Rp5.700.000.

3. Suzuki Nex II Tahun 2018 Rp 7.800.000

Motor bekas ketiga yang harganya sulit dipercaya yaitu Suzuki Nex. Mengapa demikian? Sebab motor satu ini memiliki harga jual yang sangat jatuh di pasaran. Padahal mesin dan modelnya masih tergolong bagus dan awet sparepartnya. Bayangkan saja, saat ini Suzuki Nex II tahun 2018 dibandrol harga Rp 7.800.000

4. Honda Supra X DD 125 Tahun 2012 Rp 7.600.000

Motor bebek rakitan Honda seperti Supra X DD 125 Tahun 2012 juga didapati harga yang sulit dipercaya. Sebab motor bebek jadul ini masih terlampau tinggi harganya di pasaran. Hal itu disebabkan karena sparepartnya yang sulit rusak dan awet. Maka dari itu tidak heran bila di pasaran Honda Supra X DD 125 Tahun 2012 masih dihargai paling murah Rp 7.600.000