Ini Dia Koleksi 4 Mobil Mewah Ria Ricis, Mencapai Milliaran Rupiah

JAKARTA - Mari melirik koleksi mobil mewah para artis seperti Ria Ricis ternyata menarik untuk diulas secara detail lengkapnya. Sebab diam-diam Youtuber ternama tanah air ini gemar mengoleksi beberapa kuda besi didalam garasi kesayangannya.

Tidak main-main beberapa koleksi milik Ria Ricis ditaksir sampai milliaran rupiah. Lantas apa saja koleksi mobil Youtuber yang dikenal dengan tingkah lakunya yang atraktif dan lucu.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Kamis (1/12/2023) terkait 4 koleksi mobil mewah Ria Ricis.

1. Jeep Rubicon

Koleksi pertama mobil mewah milik Ria Ricis yakni dari kalangan SUV gagah dan kekar yaitu Jeep Rubicon. Diketahui, mobil gagah yang kerap digunakan orang sebagai bahan flexing ini dibekali oleh mesin 2.000 cc Turbocharged yang mampu memuntahkan tenaga 270 hp serta torsi puncak 400 Nm yang sangat buas.

Mobil lansiran asal Amerika ini ternyata dibeli oleh Ria Ricis sebagai kado ulang tahun sang ayah dengan harga yang tidak main-main berkisar Rp 1,7 milliar.

2. BMW 218i Gran Coupe

Koleksi kedua mobil Ria Ricis diketahui berasal dari pabrikan asal Jerman yaitu . BMW 218i Gran Coupe. Sedan coupe satu ini memiliki perpaduan desain yang sporty dan elegan. Tak heran bila mobil ini dipasaran dibandrol harga mulai dari Rp 811 jutaan .