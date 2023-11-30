Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Hyundai Palisade Bakal Punya Desain Baru, Kapan Meluncur?

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |10:58 WIB
Hyundai Palisade Bakal Punya Desain Baru, Kapan Meluncur?
Hyundai Palisade. (Doc. Hyundai)
A
A
A

JAKARTA - Desain SUV Hyundai Palisade, rupanya belum berada di titik maksimal.

Dikutip dari Carscoops, Kamis (30/11/2023), pabrikan asal Korea Selatan mengaku bakal hadirkan desain yang lebih radikal lagi untuk Palisade.

Mereka ingin masyarakat tercengang melihat desain baru Hyundai Palisade. Sama seperti ketika banyak orang terkejut melihat desain baru Hyundai Santa Fe.

 BACA JUGA:

"Kami juga mendesain ulang Hyundai Palisade. Saya pikir akan ada banyak orang yang senang. Kami ingin mobil ini melompat ke level yang lebih tinggi," ujar Olabisi Boyle, Hyundai Vice President Product Planning.

"Saya sangat bersemangat untuk hasilnya nanti, namun saya berjanji untuk tidak membocorkan informasi lainnya," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
