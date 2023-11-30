SUV Listrik Ini Pamer Kemampuan Tarik Pesawat Jet Seberat 6,1 Ton

JAKARTA - Mobil listrik tidak melulu Tesla, padahal saat ini sudah banyak mobil sejenis yang tidak kalah mempesona.

Nah, demi bisa mencuri perhatian, perusahaan mobil listrik asal Amerika Serikat, Lucid baru-baru ini melakukan aksi yang tidak biasa.

Dikutip Carbuzz, Kamis (30/11/2023) ini, Pabrikan ini memperlihatkan mobil SUV listrik terbaru mereka, Lucid Gravity menarik sebuah pesawat jet supersonik Boom XB-1.

Hal itu dilakukan guna meyakinkan masyarakat akan kemampuan Lucid Gravity dalam menderek kendaraan berat.

Pesawat jet supersonik Boom XB-1 diketahui memiliki bobot lebih dari 2,7 ton. Namun menurut situs resmi Boom Supersonic menyebutkan bahwa pesawat itu memiliki bobot sebesar 6,1 ton.

Meski berat, Lucid Gravity justru tidak terlihat bekerja keras untuk menarik pesawat jet supersonik tersebut.

Lucid Gravity bisa menariknya dengan mudah tanpa harus kerepotan kelihatan tenaga.

Dari aksi ini setidaknya, Lucid Gravity berhasil menunjukkan kemampuan tidak hanya buat Tesla tapi juga mobil-mobil SUV konvensional lainnya.

Mobil ini pun berhasil membuktikan setara dengan mobil-mobil SUV konvensional yang memiliki tenaga besar.

Dari segi spesifikasi Lucid Gravity memiliki baterai berkekuatan 900 Volt. Lucid mengklaim mobil SUV listrik tujuh kursi itu memiliki tenaga melampaui 800 daya kuda dan bisa berlari dari diam hingga 100 kilometer per jam dalam waktu di bawah 3,5 detik.