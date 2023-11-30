Berapa Lama Menamatkan GTA San Andreas?

MENGULIK berapa lama menamatkan GTA San Andreas yang ingin diketahui oleh pemain game baru. Adpaun GTA San Andreas adalah permainan yang menampilkan Carl Johnson (CJ) sebagai karakter utama melarikan diri dari tekanan kehidupan di Los Santos, San Andreas yang merupakan kota dengan masalah geng, narkoba dan korupsi.

Lantas berapa lama menamatkan GTA San Andreas? Dilansir Howlongtobeat, jika fokus pada tujuan utama, Grand Theft Auto: San Andreas berdurasi sekitar 30½ Jam.

Jika Anda seorang gamer handal yang ingin melihat semua aspek permainan, kemungkinan besar akan menghabiskan sekitar 77 Jam untuk mencapai penyelesaian 100%.

Sebagai infromasi, permainanan GTA San Andreas dimulai saat CJ yang baru saja bebas dari penjara harus menelan kabar buruk. Dikarenakan semua keluarganya dibunuh oleh para gangster kota San Andreas. Apalagi para bintang film dan jutawan melakukan yang terbaik untuk menghindari para pengedar dan gangbanger.

Sekembalinya ke lingkungan tersebut, beberapa polisi korup menjebaknya atas pembunuhan, CJ terpaksa melakukan perjalanan yang membawanya melintasi seluruh negara bagian San Andreas, untuk menyelamatkan keluarganya dan menguasai jalanan.

Selama perjalanan CJ, pemain juga akan berinteraksi dengan karakter lain yang ikonik dan memainkan peran penting dalam cerita permainan.