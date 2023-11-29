Redmi K70E Pakai Nama Poco X6 Pro untuk Versi Global?

BEIJING - Redmi santer akan meluncurkan tiga ponsel anyar di pasar China, Rabu (29/11/2023), lewat perangkat K70, K70 Pro, dan K70E. Bocoran tersebut ramai dibicarakan oleh netizen Negeri Tirai Bambu dalam situs Weibo.

Namun demikian dalam laporan GSM Arena, Rabu (29/11/2023), Redmi K70E dikabarkan akan dijual dengan nama berbeda dalam perilisan globalnya nanti. Ponsel tersebut kabarnya akan menggunakan nama Poco X6 Pro.

Laporan tersebut merujuk pada tangkapan layar sertifikasi NBCT di Thailand. Disebutkan produk dengan nomor seri 2311DRK48G itu akan menggunakan nama Poco X6 Pro.

Hal senada juga terjadi di India. Laporan BIS India juga menampilkan kode 2311DRK48I untuk perangkat PocoX6 Pro,

Nah, kedua kode tersebut memiliki nomor yang sama model Redmi K70E yakni 2311DRK48C. Yang cocoknya lagi, Xiaomi selalu menggunakan akhiran 'G' untuk versi global. Sementara 'I' untuk India dan 'C' untuk China.