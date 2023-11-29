Heboh Data Google Drive Hilang? Ini Cara Mencegahnya

JAKARTA - Baru-baru ini sejumlah pengguna Google Drive mengeluhkan hilangnya dokumen mereka secara mendadak. Lantas bagaimana cara mencegahnya?

Seperti Okezone Techno beritakan, Selasa (28/11/2023), Google membenarkan adanya masalah tersebut. Perusahaan menduga hal itu terjadi karena aplikasi Drive di desktop.

Lebih lanjut, Google mengatakan bahwa masalah ini tidak langsung terjadi secara massal. Pasalnya hanya beberapa pengguna terbatas yang mengalami kehilangan data mereka di Drive.

Oleh sebab itu, untuk mencegah agar pengguna lainnya kehilangan data, Google merekomendasikan beberapa cara di bawah ini yang perlu dilakukan:

1. Jangan tekan tombol "Diconnect Accouunt" yang ada di Drive untuk program penggunaan di Desktop.

2. Jangan hapus atau memindahkan data yang ada di folder di bawah ini:

- Windows : %USERPROFILE%AppDataLocalGoogleDriveFS

- macOS : ~/Library/Application Support/Google/DriveFS

3. Jika memang perangkat komputer atau ponsel Anda masih punya ruang penyimpanan lebih, sebaiknya data di Google drive digandakan dan disimpan di tempat tersebut.