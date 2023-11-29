Digruduk Netizen Indonesia, Presenter Israel Ini Akhirnya Minta Maaf

JAKARTA - Presenter Israel, Shai Golden, mengunggah permohonan maaf usai digruduk oleh netizen Indonesia lantaran sering meledek Palestina.

Serangan netizen Indonesia bukan tanpa alasan. Shai Golden diketahui serng meledek Palestina setiap kali membacakan berita. Alhasil netizen Indonesia tergerak untuk menyerang sang presenter.

Tidak main-main warga dunia maya dari Indonesia menyerang tidak hanya akun sosial media milik Shai Golden tapi juga milik keluarganya. Dari situ akhirnya Shai Golden mengibarkan bendera putih dan meminta maaf.

Dia langsung mengunggah sebuah foto yang bertuliskan permohonan maaf kepada netizen di Tanah Air melalui akun Instagram miliknya. "Saya berharap agar masyarakat Indonesia berhenti menyerang keluarga saya, karena mereka tidak bersalah. Saya cinta Indonesia," tulis foto tersebut.

Sementara dalam caption unggahan itu Shai Golden menjelaskan lagi kegundahan hatinya. "Saya harap masyarakat Indonesia berhenti menghujat dan berkata kasar ke akun resmi saya," tulis Shai Golden.

Uniknya permohonan maaf itu justru seperti dianggap angin lalu oleh netizen Indonesia. Bahkan selebritas Wanda Hamidah ikut berkomentar soal permohonan maaf tersebut.

"Kamu menyerang Palestina, artinya kamu menyerang kami," tulis Wanda Hamidah lewat akun Instagram miliknya.