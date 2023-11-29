Kawanan Hacker Gencar Bobol macOS, MacBook Bisa Rusak Parah!

PYONGYANG - Sejumlah hacker asal Korea Utara gencar membuat malware untuk membobol macOS milik Apple. Bahayanya lagi, serangan tersebut dapat membuat MacBook rusak parah.

Dilaporkan jika target mereka merupakan perusahaan besar dan sengaja untuk membuat kegaduhan. Salah satu korban mereka adalah Sony Pictures.

Akhir 2023 ini dilaporkan oleh SentinelOne, hacker-hacker Korea Utara justru sering menyerang pengguna macOS.

"Dua hacker dari Korea Utara yaitu RustBucket dan KandyKorn merupakan dua aktor utama serangan ke macOS sepanjang 2023 ini," sebut Apple Insider, Rabu (29/11/2023).

Strategi kedua hacker tersebut dilakukan dengan cara yang berbeda. RustBucket mencoba membuat pengguna macOS lengah dengan memodifikasi malware dari SwiftLoader sebagai aplikasi PDF viewer. Begitu pengguna macOS tertarik mengunakan aplikasi itu maka Macbook yang digunakan langsung bisa diretas.

Sementara KandyKorn memanfaatkan tren blockchain untuk melakukan peretasan. Mereka menggunakan skrip Python dan memasang backdoor RAT agar pengguna macOS lengah.