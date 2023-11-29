Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

5 Koleksi Motor Raffi Ahmad, Ada Honda Goldwing dan Vespa Sespan

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |16:40 WIB
5 Koleksi Motor Raffi Ahmad, Ada Honda Goldwing dan Vespa Sespan
Koleksi mobil Raffi Ahmad. (Doc. Instagram Raffinagita)
JAKARTA - Raffi Ahmad tidak dipungkiri memiliki segudang koleksi kendaraan yang bikin iri para penggemarnya.

Dan salah satu yang jadi sorotan juga soal koleksi motor yang dimilikinya, karena sangat beragam dan keren pastinya.

Berikut koleksi motor Raffi Ahmad dilansir dari berbagai sumber, Rabu (29/11/2023).

Koleksi Motor Raffi Ahmad

1. Vespa Primavera Sean Wotherspoon

Vespa Primavera edisi Sean Wotherspoon milik Raffi Ahmad ini merupakan salah satu motor langka yang hanya diproduksi dengan jumlah terbatas di seluruh dunia.

Motor ini dibeli oleh Raffi pada awal 2021 kemarin. Motor matic klasik ini dibanderol dengan harga Rp85 Jutaan.

2. Honda Goldwing

Koleksi motor Raffi Ahmad selanjutnya adalah Honda Goldwing. Motor ini dibeli olehnya sebagai hadiah ulang tahun pernikahannya dengan Nagita Slavina yang ke-6 tahun. Motor ini memiliki desain yang cocok untuk touring.

Mesin yang digunakan oleh motor ini berkapasitas 1000 cc. Tak main-main, Raffi Ahmad rela mengeluarkan Rp1 Miliar untuk mendapatkan motor ini. 

3. Ducati Streetfighter 848

Ducati Streetfighter 848 merupakan salah satu koleksi motor sport milik Raffi Ahmad. Motor ini memiliki desain sporty dan kokoh.

Motor ini menggunakan mesin Testastretta 11 L-Twin berkapasitas 849 cc. Ducati Streetfighter 848 memiliki harga Rp170 Juta hingga Rp200 Jutaan.

Halaman:
1 2
      
