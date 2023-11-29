Intip Koleksi Mobil Selebriti Dunia, Kendall Jenner Gemar Kendaraan Lawas!

JAKARTA - Selebriti ini tidak hanya memiliki mobil yang bikin tercengang karena kemewahan yang dimiliki, tapi juga bikin geleng kepala karena beberapa ada yang super langka.

Pelu Anda ketahui tidak semua selebritis mengendarai Lamborghini dan G Wagon, beberapa dari mereka tampak menjelajahi perbukitan Hollywood dengan mobil yang cukup aneh.

Inilah daftar beberapa mobil terbaik dan paling aneh yang dikendarai oleh para selebriti. Dilansir pada Rabu (29/11/2023).

1. Beyonce - 1959 Rolls-Royce Silver Cloud Series II Drophead

Beyonce adalah ikon gaya, jadi masuk akal jika dia mengendarai sesuatu yang sedikit lebih berkelas daripada Lamborghini.

Ini karena tidak ada mobil yang lebih berkelas dibandingkan Rolls-Royce Silver Cloud Drophead seharga kurang lebih Rp15 miliar. Mobil ini adalah hadiah ulang tahun dari suaminya Jay-Z.

2. Cardi B - Bentley Bentayga

Cardi B adalah salah satu rapper wanita paling sukses dalam satu dekade terakhir, jadi tidak mengherankan jika dia memiliki beberapa mobil yang cukup mencolok.

Sebagai permulaan, ia memiliki Bentley Bentayga, Lamborghini Urus, dan Mercedes-Maybach S650. Tak hanya itu, yang lebih aneh adalah dia sebenarnya tidak memiliki SIM.

3. Cristiano Ronaldo - Bugatti Centodieci

Cristiano Ronaldo bukan hanya salah satu pesepakbola paling terkenal yang pernah ada, dia juga sedikit ahli dalam hal mobil. Dia memiliki Rolls Royce Cullinan, McLaren Senna, dan Bugatti Chiron.

Tapi, koleksi mobilnya satu ini bikin heboh, yup, Bugatti Centodieci baru adalah versi edisi khusus dari Chiron yang sudah sangat istimewa dengan tenaga 1600hp dan bodywork khusus yang dirancang agar terlihat seperti EB110 klasik.