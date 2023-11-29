Cheat GTA San Andreas untuk PS2 atau PC Lengkap
Ilustrasi untuk cheat GTA San Andreas PS2 atau PC (Foto: Istimewa)
Share
https://ototekno.okezone.com/read/2023/11/29/326/2929567/cheat-gta-san-andreas-untuk-ps2-atau-pc-lengkap
JAKARTA - Cheat GTA San Andreas untuk PS 2 atau PC masih sangat diperlukan bagi para gamer untuk memainkan permainan legendaris yang satu ini.
Sebab cara curang tersebut selalu diklaim demi mempermudah gamer dalam menjalankan semua mode game play. Mulai dari menjalankan misi, mencegah kejaran wanted level dari polisi hingga menaklukkan gangster jalanan.
Kehadiran cheat tersebut tentunya digarap oleh Rockstars Games sendiri untuk menghadirkan pengalaman bermain yang menyenangkan. Maka dari itu tidak heran jika permainan GTA San Andreas sangat populer di seluruh dunia sampai saat ini.
Bagi kamu yang penasaran, berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Rabu (29/11/2023) terkait cheat GTA San Andreas untuk PS2 atau PC lengkap.
Cheat GTA San Andreas untuk PS2 atau PC Lengkap
1 Cheat GTA San Andreas Mode Play Station 2
Armor, Darah dan Uang: R2-R1-L2-X-Kiri-Bawah-Kanan-Atas-Kiri-Bawah-Kanan-Atas
Anti Polisi: Lingkaran-Kanan-Lingkaran-Kanan-Kiri-Kotak-Segitiga-Atas
Bernapas Dalam Air: R1-L2-L1-R1-R1-Segitiga-R1-X-X-Segitiga
Bunuh Diri: Kanan-L1-Bawah-R2-Kiri-Kiri-R2-L2-L1-L2
Cinta Menaklukkan Semua: Kanan-Kiri-Segitiga-Lingkaran-Lingkaran-R2-R1-R1-R1
Elvis Masih Hidup: L2-Lingkaran-Segitiga-L2-L2-Kotak-L1-Atas-Bawah-Kiri
Fly Boy (Pilot): Segitiga-Segitiga-Kotak-Lingkaran-X-L2-L2-Bawah-Atas
Gendut: Segitiga-Atas-Atas-Kiri-Kanan-Kotak-Lingkaran-Bawah
Adrenalin: Segitiga-Kanan-Bawah-L2-L1-Kotak-Kotak-R2-R1
Anggota Geng: Bawah-Kanan-R2-L2-Segitiga-Kotak-Kotak-Lingkaran-Lingkaran
Geng: L2-L2-R2-R1-Atas-L2-Bawah-L1-Kanan
Kebal Peluru: Segitiga-X-X-Lingkaran-Lingkaran-Kotak-L2-R1-L1-R2
Kekacauan: Bawah-Kiri-Atas-Kiri-X-R1-R2-L1-L2
Kekar: Segitiga-Atas-Atas Kiri-Kanan-Kotak-Lingkaran-Kiri
Kemampuan Lompat Tinggi: Atas-Atas-Segitiga-Segitiga-Atas-Atas-Kiri-Kanan-Kotak-R1-R1
Kerusuhan: Bawah-Kanan-Kotak-Kotak-Segitiga-Segitiga-X-X-L2-L1
Kota Tak Berpenghuni (Waste Land): R2-L2-X-X-Lingkaran-Kotak-Segitiga-Segitiga-L2-R2
Mengaktifkan Wanted: Lingkaran-Kanan-Lingkaran-Kanan-Kiri-Kotak-X-Bawah
Mengurangi Level Wanted: R2-R2-Lingkaran-R1-Atas-Bawah-Atas-Bawah-Atas-Bawah
Meningkatkan Daya Tarik Pada Wanita: Atas-Kiri-Kiri-Bawah-Lingkaran-Kotak-Segitiga-Segitiga-Kotak-X-R1-R1
Orang Desa: X-X-Segitiga-L2-R2-Lingkaran-L2-Lingkaran-Atas-Bawah-R1
Kurus: Segitiga-Atas-Atas-Kiri-Kanan-Kotak-Lingkaran-Kanan
Mahir Mengemudi: Atas-Kiri-Kiri-Bawah-Lingkaran-Kotak-Kanan-Kiri-Segitiga-Segitiga-X
Menaikkan Level Wanted: R2-R2-Lingkaran-R1-Kiri-Kanan-Kiri-Kanan-Kiri-Kanan
Perang Antar Kota: Kanan-Kanan-Kiri-Kiri-Atas-Bawah-Segitiga-Segitiga-R2-R1-X-X
Ponsel Rumah CJ: Segitiga-Kotak-Lingkaran-Lingkaran-Kotak-Lingkaran-Lingkaran-L2-L1-L1-R2-R1
Pukulan Cinta: R1-Atas-L1-Kiri-Kiri-R2-L2-Lingkaran-Kanan
Rekrut Pejalan Kaki (AK47): R2-R1-R1-R2-R1-R1-Kiri-Kiri-Kanan-Kiri-Kiri-Kanan
Rekrut Pejalan Kaki (Peluncur Roket/Bazoka): R2-R1-R1-R2-R1-R1-Kiri-Kiri-Kanan-Kanan-Kanan-Kiri
Rekrut: R2-R1-R1-R2-R1-R1-Kiri-Kiri-Kanan-Kanan-Kiri-Kiri
Respect: Atas-Kiri-Kiri-Bawah-Lingkaran-Kotak-X-Segitiga-Segitiga-L2-R2
Semua Orang Menyerang CJ: Bawah-Atas-Atas-Atas-X-R1-R2-L1-L1
Stamina: Atas-Kiri-Kiri-Bawah-Lingkaran-Kotak-L2-L2-L1-R2-R1
Tidak Pernah Lapar: Atas-Bawah-Bawah-Kiri-Kanan-L2-L2-L1-R2-R2-R1
Peluru Tidak Terbatas: Bawah-X-Bawah-X-R2-R1-Atas-Segitiga-Kiri-Lingkaran
Pukulan Maut: X-L2-L2-X-Kotak-Lingkaran-R1-R2-R1-R2
Senjata untuk Semua: R1-R2-X-Segitiga-X-Segitiga-Atas-Bawah
Set Senjata 1: R2-R1-L2-R1-Kiri-Bawah-Kanan-Atas-Kiri-Bawah-Kanan-Atas
Set Senjata 2: R2-R1-L2-R1-Kiri-Bawah-Kanan-Atas-Kiri-Bawah-Bawah-Kiri
Set Senjata 3: R2-R1-L2-R1-Kiri-Bawah-Kanan-Atas-Kiri-Bawah-Bawah-Bawah
Skill Senjata: Atas-Kiri-Kiri-Bawah-Lingkaran-Kotak-R2-Kanan-Kanan-R2-R1
Ambulans: Bawah-R1-Bawah-R2-L1-Kiri-R2-L2-Kiri-Kanan
Caddy: Lingkaran-L2-Atas-R2-L1-X-R2-L2-Lingkaran-X
Dozer: X-R1-L1-L2-Bawah-Kotak-Kiri-X-X-Kanan-R1
Helikopter Tempur: Lingkaran-Kotak-Kotak-Lingkaran-Segitiga-L2-Atas-L1-L1-Bawah-Bawah-X
Ikan Terbang: R1-Lingkaran-Atas-L2-Kanan-R2-Kanan-Atas-Kotak-Segitiga
Jetpack: Kiri-Kanan-L2-L1-R2-R1-Atas-Bawah-Kiri-Kanan
Lampu Lalu Lintas: Kanan-R2-Atas-L1-L1-Kiri-R2-L2-R2-R2
Mengemudi Sambil Menembak: L1-L1-R1-R1-L2-R2-Bawah-Bawah-Atas-Atas-X-Segitiga
Meningkatkan Kemampuan Mengemudi: Segitiga-R2-R2-Kiri-R2-L2-R1-L2
Mobil Kebal: L1-R2-R1-L2-X-X-Lingkaran-Lingkaran-Kotak-Kotak
Mobil Kuat: L2-L1-L1-Atas-Bawah-Bawah-Atas-R2-R1-R1
Mobil Nascar 1: Bawah-R2-Lingkaran-L1-L1-X-R2-L2-Kiri-Kiri
Mobil Nascar 2: Atas-Kanan-Kanan-L2-Kanan-Atas-Kotak-L1
Mobil Nascar 3: R2-Lingkaran-R1-Kanan-L2-L1-X-X-Kotak-R2
Mobil Nascar: R1-L2-Lingkaran-Kanan-L2-R2-Kanan-Atas-Lingkaran-R1
Mobil Sampah: Lingkaran-R2-Lingkaran-R2-Kiri-Kiri-R2-L2-Lingkaran-Kanan
Mobil Terbang: Kanan-R1-Lingkaran-R2-L1-Kotak-R2-R1
Mobil Terbang: Segitiga-Segitiga-Kotak-Lingkaran-X-L1-L1-Bawah-Atas
Motor Roda Empat: Kiri-Kiri-Bawah-Bawah-Atas-Atas-Kotak-Lingkaran-Segitiga-R2-R1
Parasut: Kiri-Kanan-L2-L1-R2-R1-R1-Atas-Bawah-Kanan-L2
Pengemudi jadi Agresif: R1-Lingkaran-R2-L1-Kiri-R2-L2-R1-L1
Perahu Motor (Kapal Boat): Kotak-Segitiga-X-Lingkaran-Atas-Kiri-Bawah-Kanan-L2-R2
Pesawat Stunt: Lingkaran-Atas-L2-L1-Bawah-R2-L2-L2-Kiri-Kiri-X-Segitiga
Semua Kendaraan Hancur: R1-L1-R2-L2-L1-R1-Kotak-Segitiga-Lingkaran-Segitiga-L1 -L2
Semua Kendaraan Transparan: Segitiga-L2-Segitiga-R1-Kotak-L2-L2
Semua Mobil Bagus: Kotak-Kiri-X-Kanan-L2-L1-R2-R1-Kanan-Kanan-Atas
Tank: Lingkaran-Lingkaran-L1-Lingkaran-Lingkaran-Lingkaran-Lingkaran-L2-Lingkaran-Lingkaran-Lingkaran-L2-L1-R2-Segitiga-Lingkaran-Segitiga
Tanker: R1-L1-L2-R2-Segitiga-Bawah-Bawah-X-Kiri-Kotak-Lingkaran
Vortex: Segitiga-Segitiga-Kotak-Lingkaran-X-L2-L1-Bawah-Bawah
Cheat GTA SA PS3 Waktu dan Cuaca
Badai Pasir: Atas-Bawah-L2-L2-L1-L1-L2-L1-R2-R1
Badai: R1-Segitiga-R1-Segitiga-Lingkaran-Lingkaran-Kiri-Kanan-Atas-Atas
Berawan: R1-X-L2-L2-L1-L1-L1-Kotak
Cerah: R1-X-L2-L2-L1-L1-L1-Segitiga
Cuaca Berkabut: R1-X-L2-L2-L1-L1-L1-X
Hujan Gerimis: R1-X-L2-L2-L1-L1-L1-Lingkaran
Ninja di mana-mana: Segitiga-X-X-X-L2-L1-Kiri-Kiri-Atas-Atas
Waktu Berjalan Cepat: Segitiga-Atas-Kanan-Bawah-L1-L2-Kotak
Waktu Berjalan Lambat: Segitiga-Atas-Kanan-Bawah-Kotak-R1-R2.
Pesta Pantai: Atas-Atas ,Bawah-Bawah-Kotak-Lingkaran-L2-R2-Segitiga-Bawah
Sangat Cerah: R1-X-L2-L2-L1-L1-L1-Bawah
Senja: X-Bawah-Bawah-X-Atas-Atas-L2-R1-R1-L2
Suasana Funhouse: Lingkaran-L2-R2-Lingkaran-L2-R2-X-R2-R2-R1-R1
Tengah Malam: X-Bawah-Bawah-X-Atas-Atas-L2-L1-L1-L2.