HOME OTOTEKNO TECHNO

Cheat GTA San Andreas untuk PS2 atau PC Lengkap

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |17:29 WIB
JAKARTA - Cheat GTA San Andreas untuk PS 2 atau PC masih sangat diperlukan bagi para gamer untuk memainkan permainan legendaris yang satu ini.

Sebab cara curang tersebut selalu diklaim demi mempermudah gamer dalam menjalankan semua mode game play. Mulai dari menjalankan misi, mencegah kejaran wanted level dari polisi hingga menaklukkan gangster jalanan.

Kehadiran cheat tersebut tentunya digarap oleh Rockstars Games sendiri untuk menghadirkan pengalaman bermain yang menyenangkan. Maka dari itu tidak heran jika permainan GTA San Andreas sangat populer di seluruh dunia sampai saat ini.

Bagi kamu yang penasaran, berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Rabu (29/11/2023) terkait cheat GTA San Andreas untuk PS2 atau PC lengkap.

1 Cheat GTA San Andreas Mode Play Station 2 

  • Armor, Darah dan Uang: R2-R1-L2-X-Kiri-Bawah-Kanan-Atas-Kiri-Bawah-Kanan-Atas
  • Anti Polisi: Lingkaran-Kanan-Lingkaran-Kanan-Kiri-Kotak-Segitiga-Atas
  • Bernapas Dalam Air: R1-L2-L1-R1-R1-Segitiga-R1-X-X-Segitiga
  • Bunuh Diri: Kanan-L1-Bawah-R2-Kiri-Kiri-R2-L2-L1-L2
  • Cinta Menaklukkan Semua: Kanan-Kiri-Segitiga-Lingkaran-Lingkaran-R2-R1-R1-R1
  • Elvis Masih Hidup: L2-Lingkaran-Segitiga-L2-L2-Kotak-L1-Atas-Bawah-Kiri
  • Fly Boy (Pilot): Segitiga-Segitiga-Kotak-Lingkaran-X-L2-L2-Bawah-Atas
  • Gendut: Segitiga-Atas-Atas-Kiri-Kanan-Kotak-Lingkaran-Bawah
  • Adrenalin: Segitiga-Kanan-Bawah-L2-L1-Kotak-Kotak-R2-R1
  • Anggota Geng: Bawah-Kanan-R2-L2-Segitiga-Kotak-Kotak-Lingkaran-Lingkaran
  • Geng: L2-L2-R2-R1-Atas-L2-Bawah-L1-Kanan
  • Kebal Peluru: Segitiga-X-X-Lingkaran-Lingkaran-Kotak-L2-R1-L1-R2
  • Kekacauan: Bawah-Kiri-Atas-Kiri-X-R1-R2-L1-L2
  • Kekar: Segitiga-Atas-Atas Kiri-Kanan-Kotak-Lingkaran-Kiri
  • Kemampuan Lompat Tinggi: Atas-Atas-Segitiga-Segitiga-Atas-Atas-Kiri-Kanan-Kotak-R1-R1
  • Kerusuhan: Bawah-Kanan-Kotak-Kotak-Segitiga-Segitiga-X-X-L2-L1
  • Kota Tak Berpenghuni (Waste Land): R2-L2-X-X-Lingkaran-Kotak-Segitiga-Segitiga-L2-R2
  • Mengaktifkan Wanted: Lingkaran-Kanan-Lingkaran-Kanan-Kiri-Kotak-X-Bawah
  • Mengurangi Level Wanted: R2-R2-Lingkaran-R1-Atas-Bawah-Atas-Bawah-Atas-Bawah
  • Meningkatkan Daya Tarik Pada Wanita: Atas-Kiri-Kiri-Bawah-Lingkaran-Kotak-Segitiga-Segitiga-Kotak-X-R1-R1
  • Orang Desa: X-X-Segitiga-L2-R2-Lingkaran-L2-Lingkaran-Atas-Bawah-R1
  • Kurus: Segitiga-Atas-Atas-Kiri-Kanan-Kotak-Lingkaran-Kanan
  • Mahir Mengemudi: Atas-Kiri-Kiri-Bawah-Lingkaran-Kotak-Kanan-Kiri-Segitiga-Segitiga-X
  • Menaikkan Level Wanted: R2-R2-Lingkaran-R1-Kiri-Kanan-Kiri-Kanan-Kiri-Kanan
  • Perang Antar Kota: Kanan-Kanan-Kiri-Kiri-Atas-Bawah-Segitiga-Segitiga-R2-R1-X-X
  • Ponsel Rumah CJ: Segitiga-Kotak-Lingkaran-Lingkaran-Kotak-Lingkaran-Lingkaran-L2-L1-L1-R2-R1
  • Pukulan Cinta: R1-Atas-L1-Kiri-Kiri-R2-L2-Lingkaran-Kanan
  • Rekrut Pejalan Kaki (AK47): R2-R1-R1-R2-R1-R1-Kiri-Kiri-Kanan-Kiri-Kiri-Kanan
  • Rekrut Pejalan Kaki (Peluncur Roket/Bazoka): R2-R1-R1-R2-R1-R1-Kiri-Kiri-Kanan-Kanan-Kanan-Kiri
  • Rekrut: R2-R1-R1-R2-R1-R1-Kiri-Kiri-Kanan-Kanan-Kiri-Kiri
  • Respect: Atas-Kiri-Kiri-Bawah-Lingkaran-Kotak-X-Segitiga-Segitiga-L2-R2
  • Semua Orang Menyerang CJ: Bawah-Atas-Atas-Atas-X-R1-R2-L1-L1
  • Stamina: Atas-Kiri-Kiri-Bawah-Lingkaran-Kotak-L2-L2-L1-R2-R1
  • Tidak Pernah Lapar: Atas-Bawah-Bawah-Kiri-Kanan-L2-L2-L1-R2-R2-R1
  • Peluru Tidak Terbatas: Bawah-X-Bawah-X-R2-R1-Atas-Segitiga-Kiri-Lingkaran
  • Pukulan Maut: X-L2-L2-X-Kotak-Lingkaran-R1-R2-R1-R2
  • Senjata untuk Semua: R1-R2-X-Segitiga-X-Segitiga-Atas-Bawah
  • Set Senjata 1: R2-R1-L2-R1-Kiri-Bawah-Kanan-Atas-Kiri-Bawah-Kanan-Atas
  • Set Senjata 2: R2-R1-L2-R1-Kiri-Bawah-Kanan-Atas-Kiri-Bawah-Bawah-Kiri
  • Set Senjata 3: R2-R1-L2-R1-Kiri-Bawah-Kanan-Atas-Kiri-Bawah-Bawah-Bawah
  • Skill Senjata: Atas-Kiri-Kiri-Bawah-Lingkaran-Kotak-R2-Kanan-Kanan-R2-R1
  • Ambulans: Bawah-R1-Bawah-R2-L1-Kiri-R2-L2-Kiri-Kanan
  • Caddy: Lingkaran-L2-Atas-R2-L1-X-R2-L2-Lingkaran-X
  • Dozer: X-R1-L1-L2-Bawah-Kotak-Kiri-X-X-Kanan-R1
  • Helikopter Tempur: Lingkaran-Kotak-Kotak-Lingkaran-Segitiga-L2-Atas-L1-L1-Bawah-Bawah-X
  • Ikan Terbang: R1-Lingkaran-Atas-L2-Kanan-R2-Kanan-Atas-Kotak-Segitiga
  • Jetpack: Kiri-Kanan-L2-L1-R2-R1-Atas-Bawah-Kiri-Kanan
  • Lampu Lalu Lintas: Kanan-R2-Atas-L1-L1-Kiri-R2-L2-R2-R2
  • Mengemudi Sambil Menembak: L1-L1-R1-R1-L2-R2-Bawah-Bawah-Atas-Atas-X-Segitiga
  • Meningkatkan Kemampuan Mengemudi: Segitiga-R2-R2-Kiri-R2-L2-R1-L2
  • Mobil Kebal: L1-R2-R1-L2-X-X-Lingkaran-Lingkaran-Kotak-Kotak
  • Mobil Kuat: L2-L1-L1-Atas-Bawah-Bawah-Atas-R2-R1-R1
  • Mobil Nascar 1: Bawah-R2-Lingkaran-L1-L1-X-R2-L2-Kiri-Kiri
  • Mobil Nascar 2: Atas-Kanan-Kanan-L2-Kanan-Atas-Kotak-L1
  • Mobil Nascar 3: R2-Lingkaran-R1-Kanan-L2-L1-X-X-Kotak-R2
  • Mobil Nascar: R1-L2-Lingkaran-Kanan-L2-R2-Kanan-Atas-Lingkaran-R1
  • Mobil Sampah: Lingkaran-R2-Lingkaran-R2-Kiri-Kiri-R2-L2-Lingkaran-Kanan
  • Mobil Terbang: Kanan-R1-Lingkaran-R2-L1-Kotak-R2-R1
  • Mobil Terbang: Segitiga-Segitiga-Kotak-Lingkaran-X-L1-L1-Bawah-Atas
  • Motor Roda Empat: Kiri-Kiri-Bawah-Bawah-Atas-Atas-Kotak-Lingkaran-Segitiga-R2-R1
  • Parasut: Kiri-Kanan-L2-L1-R2-R1-R1-Atas-Bawah-Kanan-L2
  • Pengemudi jadi Agresif: R1-Lingkaran-R2-L1-Kiri-R2-L2-R1-L1
  • Perahu Motor (Kapal Boat): Kotak-Segitiga-X-Lingkaran-Atas-Kiri-Bawah-Kanan-L2-R2
  • Pesawat Stunt: Lingkaran-Atas-L2-L1-Bawah-R2-L2-L2-Kiri-Kiri-X-Segitiga
  • Semua Kendaraan Hancur: R1-L1-R2-L2-L1-R1-Kotak-Segitiga-Lingkaran-Segitiga-L1 -L2
  • Semua Kendaraan Transparan: Segitiga-L2-Segitiga-R1-Kotak-L2-L2
  • Semua Mobil Bagus: Kotak-Kiri-X-Kanan-L2-L1-R2-R1-Kanan-Kanan-Atas
  • Tank: Lingkaran-Lingkaran-L1-Lingkaran-Lingkaran-Lingkaran-Lingkaran-L2-Lingkaran-Lingkaran-Lingkaran-L2-L1-R2-Segitiga-Lingkaran-Segitiga
  • Tanker: R1-L1-L2-R2-Segitiga-Bawah-Bawah-X-Kiri-Kotak-Lingkaran
  • Vortex: Segitiga-Segitiga-Kotak-Lingkaran-X-L2-L1-Bawah-Bawah
  • Cheat GTA SA PS3 Waktu dan Cuaca
  • Badai Pasir: Atas-Bawah-L2-L2-L1-L1-L2-L1-R2-R1
  • Badai: R1-Segitiga-R1-Segitiga-Lingkaran-Lingkaran-Kiri-Kanan-Atas-Atas
  • Berawan: R1-X-L2-L2-L1-L1-L1-Kotak
  • Cerah: R1-X-L2-L2-L1-L1-L1-Segitiga
  • Cuaca Berkabut: R1-X-L2-L2-L1-L1-L1-X
  • Hujan Gerimis: R1-X-L2-L2-L1-L1-L1-Lingkaran
  • Ninja di mana-mana: Segitiga-X-X-X-L2-L1-Kiri-Kiri-Atas-Atas
  • Waktu Berjalan Cepat: Segitiga-Atas-Kanan-Bawah-L1-L2-Kotak
  • Waktu Berjalan Lambat: Segitiga-Atas-Kanan-Bawah-Kotak-R1-R2.
  • Pesta Pantai: Atas-Atas ,Bawah-Bawah-Kotak-Lingkaran-L2-R2-Segitiga-Bawah
  • Sangat Cerah: R1-X-L2-L2-L1-L1-L1-Bawah
  • Senja: X-Bawah-Bawah-X-Atas-Atas-L2-R1-R1-L2
  • Suasana Funhouse: Lingkaran-L2-R2-Lingkaran-L2-R2-X-R2-R2-R1-R1
  • Tengah Malam: X-Bawah-Bawah-X-Atas-Atas-L2-L1-L1-L2.

Telusuri berita ototekno lainnya
