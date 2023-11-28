Rumor Samsung Galaxy S24: Rilis 17 Januari, Punya 3 Varian

JAKARTA - Kabar terbaru Samsung Galaxy S24 kembali muncul. Dalam laporan terbaru disebutkan jika ponsel flagship ini akan meluncur pada 17 Januari 2023 dengan tiga model berbeda.

Dilansir dari Gizmo China, Selasa (28/11/2023), terdapat tiga varian yang akan dirilis yakni Galaxy S24, Galaxy S24+, dan Galaxy S24 Ultra. Laporan tersebut muncul dalam sertifikasi NBTC Thailand dan BIS India.

Lebih lanjut dua laporan tersebut membenakan jika perangkat anyar tersebut akan hadir dalam konektivitas 5G. Masih dalam sumber yang sama, disebutkan jika ponsel tersebut sudah bisa pesan lewat pre-order bersamaan dengan perilisan di Amerika Serikat.

Perlu diketahui bahwa ini bukan bocoran pertama Galaxy S24 Series. Sebelumnya juga telah banyak bocoran tentang smartphone ini termasuk tentang spesifikasi dapur pacunya.

Samsung Galaxy S24 disebut bakal membawa prosesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, dan sisanya akan dilengkapi dengan chip Samsung Exynos 2400 dalam menopang performa.