Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

File di Google Drive Hilang Tanpa Jejak, Begini Respons Google

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |18:41 WIB
File di Google Drive Hilang Tanpa Jejak, Begini Respons Google
Pengguna keluhkan file di Google Drive hilang (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Layanan komputasi awan Google Drive dikeluhkan oleh sejumlah penggunanya. Pasalnya sejumlah file mereka dilaporkan hilang mendadak tanpa diketahui penyebabnya. 

Dikutip dari 9to5Google, Selasa (28/11/2023), Google membenarkan adanya masalah pada layanan penyimpanan virtual milik mereka itu. Perusahaan menduga hal itu terjadi karena aplikasi Drive di desktop.

Masalah ini ramai diperdebatkan warganet. Salah satu pengguna di forum dukungan Google bahkan ngamuk melontarkan kekecewaannya karena file spreadsheet pengeluaran yang rutin diupdate setiap bulan dalam lima tahun terakhir harus hilang.

"Saya marah karena ini semua data penting yang salinan lokalnya tidak sata miliki. Saya memerlukan data ini dengan cara apapun," tulis salah satu pengguna forum tersebut dikutip dari Engadget.

Lebih lanjut, Google menyebut bahwa pihak mereka sedang menyelidiki laporan soal masalah yang menimpa sebagian pengguna tersebut. Namun mayoritas masalah berasal dari versi aplikasi di desktop.

Oleh sebab itu Google menghimbau agar pengguna tidak mengklik 'putuskan sambungan akun' dalam Drive versi Desktop. Bahkan untuk sementara, mereka menganjurkan untuk melakukan backup file ke dalam hard drive pengguna.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/54/3047041/openai-58nS_large.jpg
Dominasi Mesin Pencarian Google Makin Terancam AI, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/54/3028332/google_messages-fvnx_large.jpg
Google Hadirkan Fitur Gemini AI ke Google Message
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/57/3022840/google_play_store-qs7w_large.jpg
Google Kerjakan Fitur Auto-Launch untuk Aplikasi yang di Download di Play Store
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/54/3012924/google_ai_overview-k6TY_large.jpg
Fitur AI Google Ngawur, Suruh Pengguna Makan Batu Sampai Lompat dari Jembatan untuk Obati Depresi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/54/3008645/circle_to_search-h8aw_large.jpeg
Google Luncurkan Fitur Circle to Search Bisa Bantu Siswa Belajar dan Kerjakan PR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/54/3002230/google-kVum_large.jpg
4 Cara Download Gambar di Google Bagi Pengguna HP maupun PC
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement