File di Google Drive Hilang Tanpa Jejak, Begini Respons Google

JAKARTA - Layanan komputasi awan Google Drive dikeluhkan oleh sejumlah penggunanya. Pasalnya sejumlah file mereka dilaporkan hilang mendadak tanpa diketahui penyebabnya.

Dikutip dari 9to5Google, Selasa (28/11/2023), Google membenarkan adanya masalah pada layanan penyimpanan virtual milik mereka itu. Perusahaan menduga hal itu terjadi karena aplikasi Drive di desktop.

Masalah ini ramai diperdebatkan warganet. Salah satu pengguna di forum dukungan Google bahkan ngamuk melontarkan kekecewaannya karena file spreadsheet pengeluaran yang rutin diupdate setiap bulan dalam lima tahun terakhir harus hilang.

"Saya marah karena ini semua data penting yang salinan lokalnya tidak sata miliki. Saya memerlukan data ini dengan cara apapun," tulis salah satu pengguna forum tersebut dikutip dari Engadget.

Lebih lanjut, Google menyebut bahwa pihak mereka sedang menyelidiki laporan soal masalah yang menimpa sebagian pengguna tersebut. Namun mayoritas masalah berasal dari versi aplikasi di desktop.

Oleh sebab itu Google menghimbau agar pengguna tidak mengklik 'putuskan sambungan akun' dalam Drive versi Desktop. Bahkan untuk sementara, mereka menganjurkan untuk melakukan backup file ke dalam hard drive pengguna.