Elon Musk Sambangi Israel Usai Isu Anti Yahudi yang Bikin Rugi X

YERUSALEM - Miliarder Amerika Serikat (AS), Elon Musk telah berkunjung ke Israel pada Senin (27/11/2023). Kunjungan ini dilakukan usai isu anti Yahudi yang menyeret namanya sehingga merugikan platform X miliknya beberapa waktu lalu.

Seperti yang diberitakan Okezone Techno sebelumnya, X harus mengalami kerugian besar dengan perusahaan ternama, termasuk Apple, IBM, Disney, Warner Bros, Comcast, Paramount Global dan Lionsgate yang menyetop layanan iklan dari platform tersebut berdasarkan laporan dari grup pengawas media bernama Media Matters.

Disebutkan bahwa kepergian perusahaan dalam menjalin mitra periklanan di platform X berkaitan dengan iklan dari beberapa perusahaan tersebut yang muncul di samping konten Pro-Nazi.

Meski langsung dibantah dengan upaya tuntutan terhadap Media Matters yang menyebarkan isu itu, Elon Musk tampak terus berusaha memperbaiki namanya yang sudah dikaitkan dengan Anti Yahudi ini lewat kunjungannya ke Israel.

Dalam kunjungan bersama Isaac Herzog selaku presiden Israel, Elon Musk bahkan telah menyatakan dukungannya secara langsung untuk Israel yang dikenal sebagai negara mayoritas Yahudi tersebut atas invasinya di Gaza, Palestina.

Sementara itu, pendapatan iklan di X sendiri telah menurun sejak pengambilalihannya oleh Elon Musk tahun lalu. Namun, kerugian di tahun ini diperkirakan akan lebih besar menyusul penarikan diri para pengiklan dari perusahaan ternama saat ini, sebagaimana dikutip dari situs CBS, Selasa (28/11/2023).