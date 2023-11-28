Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Elon Musk Sambangi Israel Usai Isu Anti Yahudi yang Bikin Rugi X

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |17:45 WIB
Elon Musk Sambangi Israel Usai Isu Anti Yahudi yang Bikin Rugi X
Elon Musk (Foto: Reuters)
A
A
A

YERUSALEM - Miliarder Amerika Serikat (AS), Elon Musk telah berkunjung ke Israel pada Senin (27/11/2023). Kunjungan ini dilakukan usai isu anti Yahudi yang menyeret namanya sehingga merugikan platform X miliknya beberapa waktu lalu.

Seperti yang diberitakan Okezone Techno sebelumnya, X harus mengalami kerugian besar dengan perusahaan ternama, termasuk Apple, IBM, Disney, Warner Bros, Comcast, Paramount Global dan Lionsgate yang menyetop layanan iklan dari platform tersebut berdasarkan laporan dari grup pengawas media bernama Media Matters.

Disebutkan bahwa kepergian perusahaan dalam menjalin mitra periklanan di platform X berkaitan dengan iklan dari beberapa perusahaan tersebut yang muncul di samping konten Pro-Nazi.

Meski langsung dibantah dengan upaya tuntutan terhadap Media Matters yang menyebarkan isu itu, Elon Musk tampak terus berusaha memperbaiki namanya yang sudah dikaitkan dengan Anti Yahudi ini lewat kunjungannya ke Israel.

Dalam kunjungan bersama Isaac Herzog selaku presiden Israel, Elon Musk bahkan telah menyatakan dukungannya secara langsung untuk Israel yang dikenal sebagai negara mayoritas Yahudi tersebut atas invasinya di Gaza, Palestina.

Sementara itu, pendapatan iklan di X sendiri telah menurun sejak pengambilalihannya oleh Elon Musk tahun lalu. Namun, kerugian di tahun ini diperkirakan akan lebih besar menyusul penarikan diri para pengiklan dari perusahaan ternama saat ini, sebagaimana dikutip dari situs CBS, Selasa (28/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Israel Palestina Twitter X Elon Musk
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/57/3101523/elon_musk-2nDY_large.jpg
Valuasi SpaceX Naik Drastis, Elon Musk Jadi Orang Terkaya Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/56/2989900/elon_musk_reuters-wJfW_large.jpg
Elon Musk Bocorkan Harga Humanoid Optimus, Lebih Murah dari Tesla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/56/2985180/elon_musk-kZNJ_large.jpg
Elon Musk Umumkan Starship SpaceX Akan Terbang ke Mars dalam 5 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/56/2962928/perusahaan-elon-musk-sukses-operasi-tanam-chip-ke-otak-manusia-xlniwsE8ml.jpg
Perusahaan Elon Musk Sukses Operasi Tanam Chip ke Otak Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/54/2937591/elon-musk-spill-kehadiran-konten-video-di-x-spaces-TzZ0Tfanlb.jpeg
Elon Musk Spill Kehadiran Konten Video di X Spaces
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/54/2929868/elon-musk-ngamuk-banyak-perusahaan-boikot-iklan-di-x-kalian-ingin-memeras-saya-gEdA8l5mlP.JPG
Elon Musk Ngamuk Banyak Perusahaan Boikot Iklan di X: Kalian Ingin Memeras Saya?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement